Torna Eb - A második óvást is elutasították Berki ügyében

2017. április 22. 21:06

A magyar küldöttség második óvását is elutasították szombaton a tornászok Kolozsváron zajló Európa-bajnokságán, így Berki Krisztián lólengésben szerzett ezüstérme véglegessé vált.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berkit azért sújtották három tizedpontos büntetéssel, mert túllépte a harminc másodperces időhatárt a gyakorlata előtt. Így 14,900 pontja lett, ezzel pedig csak a második helyen végzett, az orosz David Beljavszkij ugyanis 15,100 pontot kapott.



A hazai szövetség beszámolója szerint a magyar delegáció ezt azért nem hagyta annyiban, mert a zöld jelzés - amikor az orosz vezetőbíró elindította az órát - és a szólítás között 7-10 másodperc telt el, így Berkinek a szokásos harminc másodperc helyett kevesebb ideje maradt a gyakorlat elkezdésére.



Sóvágó Lajos szövetségi kapitány szerint a szervezők hibáztak, hiszen nem hangolták össze a hangosbemondót és az óra indítását. Az orosz vezetőbíró arra hivatkozott, azért nem engedte a hangos szólítást, mert - állítása szerint - a nemzetközi televízió-közvetítés miatt erre nem kapott jelzést. Ilyen a kolozsvári Európa-bajnokságon eddig csak Berkinél fordult elő.



A magyarok első - szóbeli - óvását elutasították arra hivatkozva, hogy nem a szólítást, hanem a vizuális zöld jelzést kell figyelni. A küldöttség ezek után írásban is beadta az óvást, amelyet - jóval az eredményhirdetés után - szintén elutasítottak.



"Most, hogy itt lóg az ezüstérem a nyakamban, érzem egy kicsit, hogy nem vagyok igazán boldog. Az egyik szemem sír, hogy nem aranyérmem van, de a másik nevet, mert tudom, hogy az enyém volt a legjobb gyakorlat. A feleségem fogalmazta meg jól, csak ilyen módon tudtak megverni" - nyilatkozta Berki Krisztián.



Mint elmesélte, szinte mindenki gratulált neki és azt mondta, az övé volt a legjobb gyakorlat.



"Az volt a célunk, hogy két hibátlan gyakorlatom legyen az Európa-bajnokságon, és ez összejött. Huszonnyolc éve tornázom, egyszer sem léptem túl az időt. Persze, túléljük ezt is" - tette hozzá.



Magyar Zoltán, a magyar szövetség elnöke hangsúlyozta: valóban előbb indították az órát, de a tornászoknak fél szemmel mindig figyelniük kell az időt.



"Nagyon sajnálom, mert kiváló gyakorlata volt Krisztiánnak, az egyik kezünkben ott volt az aranyérem, a másikkal viszont elengedtük" - vélekedett a sportvezető.



Altorjai Sándor csapatvezető azt mondta, egyelőre nem tudják, hogy továbblépnek-e az ügyben.



A magyar csapat szereplése még nem ért véget az Európa-bajnokságon, a gerenda vasárnapi fináléja előtt ugyanis Kovács Zsófia az első számú tartalékhelyről előrébb lépett, így indul a szerdöntőben.

MTI