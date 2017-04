NB I - Vasas-győzelem az éllovas ellen

2017. április 22. 22:45

A harmadik helyezett Vasas pályaválasztóként legyőzte az éllovas Budapest Honvédot a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 28. fordulójában, a Szusza Ferenc Stadionban.

A piros-kékek áprilisban az élcsoport másik két csapata, a Videoton és a Ferencváros ellen is nyertek.



OTP Bank Liga, 28. forduló:

Vasas-Budapest Honvéd 1-0 (1-0)



Szusza Ferenc Stadion, 4854 néző, v: Erdős

gólszerző: Burmeister (41.)

sárga lap: Korcsmár (62.), illetve Zsótér (8.), Lovric (44.)



Vasas: Nagy - Vaskó, Korcsmár, Burmeister - Murka (Kulcsár, 93.), Vida, Berecz, Hangya - Gaál (Király, 85.), Saglik (Ferenczi, 87.), Kleisz



Budapest Honvéd: Gróf - Lovric (Bobál D., 72.), Kamber, Baráth - Ikenne-King, Gazdag (Koszta, 68.), Hidi, Zsótér, Holender (Balázs, 74.) - Eppel, Lanzafame



Inkább küzdelmet, mint színvonalas játékot hozott az első félidő. A csapatok nagy iramban futballoztak, de sok volt a technikai hiba. A Vasas szövögette folyamatosabban az akcióit, a Honvéd kapusának akadt több dolga, így a hazaiak megérdemelten szereztek vezetést.



A Honvéd a 63. percben nagy lehetőséget szalasztott el, Davide Lanzafame kihagyta a saját maga által kiharcolt tizenegyest. A hazaiak kapusa, Nagy Gergely pár perccel később is nagyot védett, majd a hajrában is bravúrral akadályozta meg a Honvédot az egyenlítésben.



A Vasas győzelmével közelebb kerültek egymáshoz a dobogós csapatok.

A tabella:



1. Budapest Honvéd 28 15 5 8 41-26 50 pont

2. Videoton FC 28 14 8 6 53-24 50

3. Vasas 28 14 5 9 44-31 47

4. Ferencváros 28 11 9 8 45-38 42

5. Swietelsky Haladás 28 11 6 11 36-38 39

6. Újpest FC 28 9 12 7 44-42 39

7. Paksi FC 28 9 11 8 32-31 38

8. Mezőkövesd Zsóry FC 28 9 8 11 31-41 35

9. Debreceni VSC 28 9 7 12 34-37 34

10. MTK Budapest 28 7 11 10 21-29 32

11. Diósgyőri VTK 28 9 4 15 33-51 31

12. Gyirmót FC 28 4 8 16 17-43 20



A 29. forduló programja:

április 29., szombat:



Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 18.00

Újpest FC-MTK Budapest 18.00

Diósgyőri VTK-Vasas, Mezőkövesd 18.00

Budapest Honvéd-Gyirmót FC 18.00

Swietelsky Haladás-Paksi FC, Sopron 18.00

Videoton FC-Debreceni VSC, Felcsút 20.30

MTI