Akár kétszáz magyar cég is dolgozhat Paks II-n

2017. április 23. 14:36

Akár kétszáz magyarországi vállalat is kiveheti majd a részét a Paks II beruházásból - így látja az orosz fővállalkozó, a Roszatom. A beruházás óriási lökést adhat a gazdaságnak rövid és hosszú távon is, a megtermelt energia ugyanis évtizedekre biztosíthatja majd az olcsó villamos áramot. Az M1 stábját körbevezették abban a dél-oroszországi erőműben, amely mintául szolgál az új magyar blokkokhoz is. Majdnem egy éve működik már, és eddig jók a tapasztalatok.

A világ jelenlegi legmodernebb atomerőművi blokkja a dél-oroszországi Novovoronyezsben működik. Paks II tervezett reaktorai ehhez igencsak hasonlóak lesznek, ezért az itt megszerzett tapasztalat rendkívül fontos lesz majd az új magyarországi blokkok működése szempontjából.

Az erőmű 6-os blokkja tavaly nyár óta termel áramot a lakosságnak. Csaknem egy évi működés alatt a nagyteljesítményű turbina és a generátor nagyjából 6 milliárd kW/h villamos energiát állított elő, ez Magyarország kéthónapnyi energiafogyasztásának felel meg.

A reaktor felügyeletét egyszerre hét ember látja el a.

Számítógépes rendszer segítségével történik az üzemeltetés, de meghibásodás esetén az itt ülők hagyományos kézi vezérléssel is képesek lennének működtetni a reaktorokat – mondta Igor Guszev.

Ennek érdekében szigorúak az elvárások: 10 éves erőművi tapasztalat kell a blokkügyeletesi poszthoz. Évente képzéseken kell részt venni és hangsúlyozzák, hogy az itt dolgozók rendszeresen sportolnak és 90 százalékuk nem dohányzik – tette hozzá a novovoronyezsi atomerőmű főmérnök-helyettese.

A határidőket és a költségvetést mindenképpen tudjuk tartani – ezt már a paksi beruházásról mondta az orosz állami atomenergetikai cég, a Roszatom moszkvai központjában a vezérigazgató-helyettes.

Kirill Komarov közölte: az ütemterv tartása érdekében hamarosan megjelennek a közbeszerzési felhívások, amelyekre mindenekelőtt magyar, de más európai vállalatokat is várnak.

A cél továbbra is a 40 százalékot elérő magyar beszállítói arány, amelyet teljesen reálisnak tartunk, mert felmérve a lehetőségeket láttuk, hogy magas szakmai színvonalon dolgoznak a magyar cégek. Így mintegy kétszáz magyar vállalattal számolunk, leginkább az építési munkálatok területén, valamint a erőművi berendezések beszállításánál – nyilatkozta a Roszatom vezérigazgató-helyettese.

Az atomenergia biztonságossága mindig is vita tárgya volt. Ezt a vitát pedig legutóbb a fukusimai baleset tüzelte fel. Ami után egy sor rendkívül szigorú elvárást és szabályt fogalmaztak meg az újonnan épülő reaktorokkal kapcsolatban.

Így van ez az itt látható novovoronyezsi 7-es blokk esetében és így lesz Paks II reaktoraival kapcsolatban is. Csak néhány példa: az újonnan épülő erőműveknek ki kell bírniuk még egy utasszállító repülőgép becsapódását is, amit az úgy nevezett kettősfalú vasbeton védőburkolat garantál. De felkészítik ezeket az erőműveket arra is, hogy például teljes kimaradás esetén, a személyzet beavatkozása nélkül is megmaradjon a reaktor hűtése, amit pedig az úgynevezett passzív hőelvezető rendszer biztosít.

