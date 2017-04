Hárfás napot rendeznek Budapesten

2017. április 23. 15:06

Hárfabemutató koncerttel kezdődik április 29-én az első alkalommal megvalósuló hárfás nap a budapesti Festetics-palotában.

A gyerekeknek tartott délelőtti hárfabemutató hangversenyen Vigh Andrea hárfaművész játékos formában mesél a hangszer 5000 éves múltjáról napjaink zenéjének sokszínűségéig, érintve a könnyedebb műfajokat is - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az ifjú tehetségek délutáni hangversenyén a Zeneakadémia és a rendkívüli tehetségek képzője növendékei mutatkoznak be. A belépés díjtalan, de regisztrálni szükséges a hangszerekvilaga@gmail.com címen.



Vigh Andrea hárfaművész hangszerbemutató sorozatának első része este 7 órától várja a közönséget Gulyás Csilla hárfaművész közreműködésével. A felnőtteknek szóló sorozatban a hárfa történetével és a hangszer működésével ismerkedhetnek meg az érdeklődők.



Az első hangverseny az ókortól a hárfa első aranykoráig ível, képekkel és filmrészletekkel illusztrálva a hangszer történetét. A barokk nagy zeneszerzőinek - Bach, Händel, Scarlatti - művei elvezetnek a klasszikus korig, a hárfa első aranykoráig. Elhangzanak híres hárfás komponisták, így Krumpholtz és Nadermann darabjai, de szó esik Mozart híres Fuvola-hárfa versenyéről is.



Az első hangversenyt további három alkalom követi 2018. március 10-ig.

MTI