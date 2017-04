El Clásico: Messi döntött a futball ünnepén

2017. április 23. 23:07

Egészen elképesztő színvonalú találkozón, a 92. percben szerzett góllal nyert a Real Madrid otthonában a Barcelona a spanyol bajnokság 33. fordulójában rendezett El Clasícón.

Az első félidő hatalmas iramban és változatosan zajlott, mindkét kapu előtt adódott lehetőség, de különösebben nagy helyzetet eleinte egyik csapat sem dolgozott ki. Marcelo viszont megdolgozta Lionel Messit, kemény ütközésük után az argentin arcvérzését tamponálni kellett.



A 28. percben aztán megszerezte a vezetést a Real. Sergio Ramos terelte kapufára Marcelo beadását, a labda Casemiro elé csorgott, akinek már nem volt nehéz dolga az üres kapuba továbbítani. (1-0) A brazil góllal jelezte számára a Barca kellemes ellenfél, eddigi három klasszikusán két győzelem és egy döntetlen volt a meccs előtti mérlege.



Lionel Messi is kedveli a Real elleni rangadókat, a rivalizálás történetének legeredményesebbjeként azonban már hat összecsapásuk óta nem köszönt be. A hetediken viszont már igen, a 33. percben már 22-edszer talált be a Blancóknak, ebből bajnokin 15-ödször, amivel már ebben a tekintetben is egyeduralkodóvá vált (eddig Alfredo di Stefanóval állt holtversenyben). (1-1)



Az első félidő krónikájához hozzátartozik, hogy a nem teljesen egészségesen kezdő Gareth Bale-t le kellett cserélnie Zinedine Zidane-nak.



A szünet után is nyíltan, kard ki kard folyatták a felek, egy percig sem lehetett unatkozni. A 73. percig azonban csak a szánkat táthattuk a színvonalat és a rengeteg helyzetet látva, mert az eredmény egészen addig, már-már hihetetlen módon, de nem változott. Akkor azonban Ivan Rakitic 18 méterről védhetetlen lövést küldött az egyébként remeklő Keylor Navas hálójába. (1-2)



A 77. percben létszámban is hátrányba kerültek a hazaiak, Sergio Ramos elkésve, és észt nélkülözte csúszott rá Messire, egyből meg is kapta a pirosat érte.



A 86. percben jött az újabb fordulat, a pár perce pályán lévő James Rodriguez az ötösről értékesítette Marcelo újabb gólpasszát. (2-2)



A pontot a káprázatos meccs végére mégis Messi tette ki. Az ötszörös aranylabdás a 93. percben 500. tétmeccsen szerzett góljával nyílttá tette a bajnokság hajráját. (2-3)



Jelenleg a Real és a Barca pontegyenlőséggel áll a tabella első két helyén, a katalán együttes jobb gólkülönbségének köszönhetően első, de a Madridnak van még egy elmaradt mérkőzése, aminek köszönhetően még mindig kedvezőbb helyzetből várja a folytatást.



Primera División, 33. forduló:

Real Madrid-FC Barcelona 2-3 (1-1)



korábban:

Las Palmas-Alavés 1-1 (1-0)

Celta Vigo-Real Betis 0-1 (0-0)

Real Sociedad-Deportivo La Coruna 1-0 (1-0)



szombaton játszották:

Espanyol-Atlético Madrid 0-1 (0-0)

Osasuna-Sporting Gijón 2-2 (1-0)

Villarreal-Leganés 2-1 (0-0)

Málaga-Valencia 2-0 (2-0)



pénteken játszották:

Sevilla-Granada 2-0 (1-0)



hétfőn játsszák:

Eibar-Athletic Bilbao 20.45

m4sport.hu