Ukrajna pozitívan fogadja a magyar humanitárius segítséget

2017. április 24. 10:17

Ukrajna pozitívan fogadja a Magyarországról érkező humanitárius segítséget, és ez kihat a magyar-ukrán kapcsolatokra is – mondta az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában. Soltész Miklós elmondta, az elmúlt években a magyar kormány sok segítséget nyújtott északkeleti szomszédjának, és idén is folytatódnak a karitatív programok. Ezek között említette, hogy idén is hétszáz olyan ukrán gyermek tölthet egy hetet a Velencei-tónál, akinek az édesapja meghalt vagy megsebesült az ukrán fegyveres konfliktusban, valamint Magyarország idén is vállalja húsz ukrán katona rehabilitációját.

Az államtitkár elmondta azt is, remélik, hogy a segélyek átjuttatása zökkenőmentesebb lesz, mint eddig. Az új szisztéma szerint előre összeírják, hogy mire van szüksége Ukrajnának, és a kész lista alapján kezdik a gyűjtést a karitatív szervezetek – mondta.

Tavaly és tavaly előtt 200 tonnányi magyar segély érkezett Ukrajnába – tette hozzá -, és az eddigi segítségnyújtás milliárdos nagyságrendű.

MTI