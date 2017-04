Emelkedett az erőszakos bűncselekmények száma Németországban

2017. április 24. 12:22

Tavaly közel 7 százalékkal emelkedett az erőszakos bűncselekmények száma Németországban, míg a nemi erőszak és szexuális támadások száma 12,8 százalékkal nőtt – közölte a thelocal.de. A német média még a hivatalos megjelenés előtt publikált szemelvényeket a belügyminisztérium bűnözési statisztikáiból, amelyek az erőszakos és szexuális bűncselekmények növekedését prognosztizálja.

A Bild beszámolója szerint tavaly az erőszakos bűncselekmények száma 6,7 százalékkal emelkedett, ebbe a kategóriába beletartozik az emberölés és a nemi erőszak is. Az esetek 80 százaléka rablás vagy valamilyen erőszakos támadás volt. Azok közül az esetek közül, amelyekről tudomása van a hatóságoknak, az emberölési, gyilkossági és önkéntes eutanáziás ügyek száma 14,3 százalékkal emelkedett, ez összesen 2400 ügyet jelent. A nemi erőszakok és szexuális támadások aránya 12,8 százalékkal 7900-re nőtt. A betörések száma éves szinten először esett tavaly, 2015-höz képest 10 százalékos volt a csökkenés.

Rudolf Egg kriminálpszichológus szerint a rendőrségi statisztikák rámutatnak az illegális bevándorlókhoz köthető bűncselekményekre is, mégpedig azok emelkedő tendenciáira is. Ennek oka szociális tényezőkben is keresendő: fiatalok és egyedülállóak, család és integráció nélkül, minimális eséllyel, hogy az országban maradhatnak. Sok bűncselekményt a migránsok egymás között követnek el, nem pedig a „német őshonos lakosságon”. Egg arra is rámutatott, hogy az elkövetők között relatíve kevés az olyan személy, aki valóban háború elől menekült hazájából.

magyaridok.hu