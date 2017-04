A szocialisták Botkával ott folytatnák, ahol abbahagyták

2017. április 24. 21:15

A Fidesz szerint az MSZP Botka Lászlóval ugyanott folytatná, ahol kormányzása alatt abbahagyta.

A nagyobbik kormánypárt MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arra reagált, hogy Molnár Gyula MSZP-elnök bejelentette: pártjuk május 27-ei kongresszusa megválasztja a miniszterelnök-jelöltjüket, és Botka László szegedi polgármester vállalta a jelöltséget.



A kormánypárti közleményben az áll: az MSZP mindig is a milliárdosok pártja volt, és ma is az, hiszen Botka László 25 milliós luxuskocsival és luxusnyaralásokra jár.



Botka László igyekszik úgy tenni, mint a nép egyszerű gyermeke, akinek semmi köze sincs a szocialisták eddigi politikájához, de a valóság az, hogy a Medgyessy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején ő is megszavazott minden egyes megszorítást, amely a családokat, a dolgozókat és a nyugdíjasokat sújtotta - fogalmaztak.

MTI