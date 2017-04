Jégkorong-vb - Vereség az osztrákoktól

2017. április 24. 22:39

A záró harmadbeli rossz emberhátrányos védekezés miatt a magyar jégkorong-válogatott 3-1-re kikapott az osztrák csapattól a kijevi divízió I/A-s világbajnokság második fordulójában, hétfőn.

Rich Chernomaz szövetségi kapitány együttese korán emberhátrányos gólt kapott, ám gyorsan sikerült egyenlíteni Dansereau Keegan révén. A mérkőzés végül a záró játékrészben dőlt el, amikor is a rivális két emberelőnyös találatot szerzett három perc alatt.



A magyarok kedden, közép-európai idő szerint 16 órakor az eddigi nagy meglepetésre - a mezőnyben egyedüliként - százszázalékos dél-koreaiakkal találkoznak.



Eredmény, 2. forduló:

Ausztria-Magyarország 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)



gól: Raffl (4.), Hofer (45.), Heinrich (48.), illetve Dansereau (7.)



A magyarok a házigazda ukránok elleni sikerrel, az osztrákok pedig a kazahokkal szembeni vereséggel kezdték szombaton a tornát. Ugyan a két csapat utolsó négy találkozóját a magyarok nyerték, ám tétmérkőzésen több mint 40 éve, 1977. március 11-én sikerült legyőzni az osztrákokat, akkor a tokiói B-csoportos vb-n 7-4 lett a végeredmény.



Az első cserében Terbócs István palánkra lökésért kiállítást kapott, ám a kapus Rajna Miklós vezérletével sikerült kivédekezni ezt a két percet. A magyarok is emberfórba kerültek, azonban a megugró Thomas Raffl a rövid sarokba lőtt, előnyt szerezve az osztrákoknak. Kettős létszámfölényben a vb előtt honosított, az ukránok ellen győztes gólt ütő Dansereau Keegan egyenlített. Nagy iramú volt a mérkőzés, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, a nagyobbak inkább Bernhard Starkbaumé előtt. Hári János kiállításával kicsit megtört a lendület, de még a szünet előtt ismét emberelőnyhöz jutott a Chernomaz-csapat, de nem tudott élni vele.



A második harmad osztrák helyzetekkel indult, ám túlélte a válogatott a nehéz pillanatokat. Később már mindkét együttes jobban figyelt a védekezésre, így nem igazán forogtak veszélyben a kapuk. A szünet előtti utolsó percben Bartalis István lépett ki, Starkbaum azonban a lepkés kesztyűvel hárított.



A záró játékrész elején itt is, ott is ziccert védtek a kapusok. Sarauer Andrew a támadó harmadban elkövetett tettéért büntetést kapott, amit fél perc alatt Fabio Hofer gólra váltott. Szirányi Bence sem úszta meg a bottal visszahúzást, a magyarok pedig újabb gólt kaptak emberhátrányban: Dominique Henrich lövését Rajna elől takarták, így nem védhetett.



A hajrában Rajna helyett mezőnyjátékos érkezett a jégre, azonban nem sikerült faragni a hátrányból.



A hatos csoportból az első két helyezett feljut a 16-os elitbe, és jövőre a dániai vb-n szerepel, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.



Az állás a 2. forduló után:

1. Koreai Köztársaság 6 pont (9-4), 2. Ausztria 3 (5-4), 3. Magyarország 3 (6-6), 4. Lengyelország 3 (4-5), 5. Kazahsztán 3 (5-7), 6. Ukrajna 0 (4-7)



Vasárnap játszották:

Lengyelország-Ukrajna 2-1

Koreai Köztársaság-Kazahsztán 5-2



Szombaton játszották:

Magyarország-Ukrajna 5-3

Kazahsztán-Ausztria 3-2

Koreai Köztársaság-Lengyelország 4-2



A keddi program:

Kazahsztán-Lengyelország 12.30

Koreai Köztársaság-Magyarország 16.00

Ausztria-Ukrajna 19.30

MTI