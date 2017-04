Trump telefonon beszélgetett két amerikai űrhajóssal

2017. április 24. 22:45

Donald Trump amerikai elnök hétfőn délelőtt közvetlen hangulatú beszélgetést folytatott a nemzetközi űrállomáson tartózkodó két amerikai űrhajóssal, és külön gratulált Peggy Whitson asztronautának, aki amerikai rekordot döntött a világűrben töltött idejével.

Az elnök a Fehér Ház Ovális Irodájából, a lánya, Ivanka Trump és Kate Rubins űrhajósnő társaságában folytatta a beszélgetést, amelyet a NASA televíziója és a Facebook közösségi portál élőben közvetített. A nagy amerikai tévéállomások - ha nem is élőben, de - szintén beszámoltak az eseményről, és sok oktatási intézményben is közvetítették a világűrből érkező képeket.



A Fehér Ház közleménye szerint a cél az volt, hogy segítsék és népszerűsítsék a nők szerepét a tudományban.



"Nagyon különleges nap ez a mai az amerikai űrrepülés történetében, mert Ön amerikai rekordot döntött a világűrben töltött időt illetően" - fogalmazott Peggy Whitsonhoz intézve szavait Donald Trump. Az elnök nagyrabecsüléséről biztosította az űrhajósnőt.



Az 57 éves Peggy Whitson irányítja jelenleg a nemzetközi űrállomás munkáját, s hétfőn megdöntötte az amerikai Jeff Williams űrhajós rekordját, aki 534 napig tartózkodott a világűrben. Az abszolút csúcsot egyébéént az orosz Gennagyij Padalka mérnök-pilóta tartja, aki összesen 879 napot töltött a kozmoszban.



Peggy Whitson - Donald Trump kérdésére válaszolva - hangsúlyozta, hogy a nemzetközi űrállomás "nagy valószínűséggel egyfajta hidat jelent a földi élet és a távoli galaktikákba utazás számára". Az űrhajósnő beszámolt azokról a technikákról, technológiákról is, amelyek lehetővé teszik a világűrben történő hosszabb tartózkodást. Így például elmondta, milyen módszerekkel alakítják át az űrhajósok vizeletét ivóvízzé. "Ez nekem túl kevés lenne" - tréfálkozott Donald Trump.



Peggy Whitson - aki 2002-ben az Endeavour fedélzetén járt először a világűrben - arról is beszélt az elnöknek, hogy 2030 körül szívesen vezetne expedíciót a Marsra is.



Az elnökkel folytatott beszélgetésben részt vett a másik űrhajós, Jack Fischer is.

MTI