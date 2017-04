Eltávolították egy konföderációs emlékművet

2017. április 24. 22:50

Az Egyesült Államok déli nagyvárosában, New Orleansban hétfőre virradóra eltávolították a konföderációs - a rabszolgatartó korszakra - emlékeztető egyik emlékművet.

A louisianai nagyvárosban hajnalban golyóálló mellénybe öltözött és arcukat sálakkal eltakaró munkások jelentek meg, s darabokra szedték és elszállították a belvárosban álló négy konföderációs emlékmű egyikét. A szállítójárműveken a cég nevét letakarták, a környező házak tetején orvlövészek óvták a munkásokat. Az elővigyázatosság oka: a rendőrség szerint halálos fenyegetések érkeztek az emlékműveket megőrizni akaróktól.



Az eseményről a helyi lap, a The Times-Picayune riportja nyomán az amerikai média széles körben beszámolt. A közszolgálati rádió és több televíziós csatorna - köztük a CNN, az NBC és az ABC - is részletesen ismertette a lépés hátterét.



Az úgynevezett Liberty (Szabadság) emlékművet - amely egy obeliszk - 1891-ben azoknak a fehér amerikaiaknak állították, akik megpróbálták megdönteni a polgárháború után létrejött, és feketéket is magában foglaló önkormányzatot. Az emlékművet a konföderáció, a fajgyűlölet és a fehér felsőbbrendűség jelképének tartják. A konföderáció az Egyesült Államok 11 déli szövetségi állama között a polgárháború idején létrehozott, és a rabszolgaság fenntartásáért küzdő államszövetség volt 1861 és 1865 között.



New Orleans három másik konföderációs emlékművét - Lee tábornok és Beauregard tábornok, a déli seregek két vezetőjének, valamint Jefferson Davis, a konföderáció valahai elnökének szobrát - heteken belül elszállítják.



Mitch Landrieu, a város polgármestere leszögezte: "kedvezőbb módon is hasznosíthatjuk ezeket a tereket, ahol az emlékművek állnak, ráadásul úgy, hogy jobban kifejezésre juttassuk, kik is vagyunk".



Az Egyesült Államokban évek óta országos vita folyik a konföderációs jelképekről. Ez a vita különösen felerősödött 2015 óta, amikor egy feketék látogatta dél-karolinai templomban egy fehér fensőbbrendűséget hirdető fiatal férfi - aki konföderációs zászlót tett ki internetes közösségi oldalán - kilenc embert lemészárolt. Dél-Karolinában ezt követően a kormányzó - Nikki Haley jelenlegi ENSZ-nagykövet - elrendelte a konföderációs zászló eltávolítását az állam törvényhozásának épülete elől. A Mississippi Egyetem pedig nemrégiben távolította el a szövetségi állami zászlót, mert konföderációs jelképek szerepelnek rajta.



New Orleans lakóinak elsöprő többsége afroamerikai. A városi önkormányzat 2015-ben, 6:1 arányban szavazta meg a konföderációs szobrok és emlékművek eltávolítását, de jogi viták mindmostanáig akadályozták a végrehajtást. Az eltávolítást szorgalmazók szerint az emlékművek sértők, mert a rabszolgatartó múltra nemcsak emlékeztetnek, hanem sajátosan dicsőítik is azt. A szobrok megőrzésének hívei viszont azt vallják: ezek is a történelmi múlthoz tartoznak.



Landrieu polgármester leszögezte: a konföderációs emlékművek nem reprezentálják a várost, amely jövőre ünnepli megalapításának háromszázadik évfordulóját. A polgármester szerint ezek "a fehér felsőbbrendűség előtti hódolatot jelképezik".



Mitch Landrieu közölte: mind a négy emlékművet elraktározzák valahol mindaddig, amíg nem találnak nekik megfelelő helyet.

MTI