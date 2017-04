Ljubljana folytatja a szisztematikus határellenőrzést

2017. április 24. 22:58

Szlovénia folytatja a szisztematikus határellenőrzést Horvátországgal közös határán és csak ideiglenesen végez annál enyhébb, szúrópróbaszerű, célzott ellenőrzést az átkelőhelyeken a fennakadások csökkentése érdekében, mert erre kötelezi a schengeni rendelet - mondta Miro Cerar szlovén kormányfő hétfőn a parlamentben.

Cerar képviselői kérdésekre válaszolt, miszerint mit tesz Szlovénia annak érdekében, hogy csökkentse a várakozási időt a szlovén-horvát határon.



A kormányfő jelezte, hogy egy uniós rendelettől van szó, amelyet Szlovénia tiszteletben tart, és a jövőben is tiszteletben fog tartani.



Cerar úgy vélte: amennyiben Szlovénia nem mutatkozna hatékonynak a schengeni kódex betartásában, a szisztematikus ellenőrzést a szlovén-osztrák és a szlovén-olasz határon vezetnék be, ami ellentétes az ország érdekeivel. "Mit szeretnének, hogy visszatérjünk a Balkánra?" - tette fel a kérdést Cerar az őt kritizáló képviselőknek.



Eközben Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfőn reményét fejezte ki, hogy a turistaszezon kezdetére megoldódnak a szerinte tarthatatlan állapotok a határokon.



Folyamatosan dolgozunk ezen - mondta, hozzátéve: kapcsolatban állnak az Európai Unió intézményeivel, a tagállamokkal és Szlovéniával is. Plenkovic kiemelte, hogy a jogszabály átmenetileg felfüggeszthető, és a szisztematikus ellenőrzések helyett szúrópróbaszerű ellenőrzések végezhetők. "Horvátország és Magyarország ezt megtette, elvárom ezt Szlovéniától is" - fogalmazott.



Horvátország számára fontos a turizmusból származó bevétel, amely a horvát bruttó hazai termék 18 százalékát teszi ki - hangsúlyozta Plenkovic, majd hozzáfűzte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy megoldást találjanak a kialakult helyzetre.



Szlovénia is aggódik saját turizmusa miatt. A Delo című szlovén napilap hétfőn arról cikkezett: Ljubljana attól tart, hogy migrációs válság miatt a schengeni belső határokon 2015-ben bevezetett szigorított határellenőrzéseket újabb három hónapra meghosszabbíthatja az unió. A szlovén kormány határozottan ellenezni fogja a javaslatot, mert szerinte nem indokolt - írta lap.



Vesna Györkös Znidar szlovén belügyminiszter Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációs biztoshoz intézett levelében azt írta: Szlovénia és Ausztria között minimálisra csökkent az illegális határátlépők száma, ezért a szigorított határellenőrzés meghosszabbítása biztonsági okokból sem indokolt. Mint mondta: Szlovénia betartja az új schengeni rendeletet és a külső határokon ellenőrzi szisztematikusan a beutazókat.



A tárcavezető úgy vélte: a szigorított határellenőrzés meghosszabbítása negatívan hatna Szlovénia és Ausztria együttműködésére és kritikussá válhat a nyári turisztikai szezonban.



Az Európai Parlament és az uniós tagállamokat tömörítő Európai Unió Tanácsának határozata alapján április 7-én életbe lépett az új uniós határellenőrzési szabályozás, amely szerint az Európai Unió területére belépő vagy azt elhagyó minden uniós és harmadik országbeli állampolgár rendszerszerű ellenőrzését írja elő mind belépéskor, mind kilépéskor. Adataikat össze kell vetni őket a Schengeni Információs Rendszer (SIS), illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumok adatbázisával (SLTD), hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent biztonsági, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban. A szigorítás nemcsak az unió külső határaira vonatkozik, hanem minden olyan uniós belső határra, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határellenőrzés megszüntetéséről, kiterjed a közúti, vasúti, légi és tengeri határokra egyaránt.



Horvátország már másnap, április 8-án ideiglenesen felfüggesztette a szigorított határellenőrzést a horvát-szlovén és a horvát-magyar határon, miután a szabályok miatt hatalmas kocsisor torlódott fel a két említett határszakaszon. A horvát határőrök jelenleg is csak szúrópróbaszerű, célzott ellenőrzéseket végeznek. Szlovénia viszont ragaszkodik a szabályok betartásához, ezért a horvát-szlovén határokon folyamatos torlódások alakulnak ki, egyes határátkelőhelyeken több órát is várakoznak az autósok az átkelésre.

MTI