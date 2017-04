Megkezdte munkáját a jogi határzárat vizsgáló bizottság

2017. április 25. 09:00

Megkezdte munkáját a jogi határzár valamennyi összefüggését vizsgáló bizottság, amelyről az Európai Bizottság, valamint a magyar belügyminiszter és igazságügyi miniszter állapodott meg - erről Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1 aktuális csatornán kedden.

Bakondi György hangsúlyozta: a tranzitzónában nincs szó őrizetbe vételről, oda azok léphetnek be, akik jogszerűen menedékjogot szeretnének kérni Magyarországon. A menedékkérelmet helyben elbírálják, a jogerős döntésig a tranzitzónában tartózkodhat a kérelmező. Ha azonban meggondolja magát, bármikor visszatérhet abba az országba, ahonnan érkezett, ezért sem lehet őrizetről beszélni - fejtette ki.



A főtanácsadó elmondta: korábban visszaéléseket tapasztaltak a menekültjog intézményével, a menedékkérők a nyílt táborokból tovább álltak, a magyar jogalkotó ezt a "rést" igyekezett lezárni az jogszabály-módosítással. Annyiban valóban korlátozásról van szó, hogy megszűnt az a lehetőség, hogy valaki jogellenesen léphessen be Magyarországra - fogalmazott Bakondi György.



A főtanácsadó a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is beszélt az illegális migrációról. Azt mondta, nincs számottevő növekedés az illegális bevándorlók számában, de Magyarország minden biztonsági intézkedést megtesz ebben - az értékelése szerint - "csendesebb" időszakban is.

MTI - M1