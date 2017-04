Időjárás - több mint 4 ezer kárbejelentés érkezett

2017. április 25. 10:31

Hétfő reggeli adatok alapján a múlt heti télies időjárás miatt több mint 4 ezer kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, szakértői becslések alapján végül ez meghaladhatja a 6500-at is - mondta Gilyén Ágnes, a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) kommunikációs főosztályvezetője kedden az M1 aktuális csatornán.

Kifejtette, a bejelentés alapján a kárösszeg 300 millió forint fölött lehet, de a kifizetett összeg végül meghaladhatja a félmilliárd forintot is.



Gilyén Ágnes elmondta azt is, Magyarországon az alapbiztosítás vonatkozik az elemi károkra is, 2016. év végi adatok szerint 3 millió 122 ezer lakásbiztosítást kezeltek a magyar biztosító társaságok.

MTI - M1