Kanada nem adott menedékjogot a volt SZDSZ-esnek

Az egykori SZDSZ-politikus menedékjogi eljárása öt évnél is tovább húzódott. A kanadai hatóságok elutasították a kérelmét.

Mohácsi Viktória korábban az oktatási tárca roma és hátrányos helyzetű gyermekek integrációjáért felelős miniszteri biztosa, majd az SZDSZ színeiben az Európai Parlament képviselője volt. 2011 végén hagyta el Magyarországot, Kanadába költözött, és Torontóban politikai menedékjogot kért.

Később egy kanadai tévéinterjúban azt is elárulta, miért tett így. Azt állította, hogy Magyarországon életveszélyesen megfenyegették, mivel kritizálta a romagyilkosságok lassú felderítését. De ennél is nagyobb szerepet játszott a döntésében, hogy a Gyurcsány-kormány a gyilkosságokkal kapcsolatos információk 80 éves titkosításáról döntött. Mohácsi szerint ugyanis „egyesek szerint összefüggésbe hozhatnak néhány állami tisztségviselőt a gyilkosokkal”. Többet azonban nem árult el, mert mint fogalmazott, 15 évnyi börtönt kockáztatna, és tart attól, hogy a magyar titkosszolgálat Kanadában is utoléri.

A volt politikus, jogvédő politikai menedékkérelmét mostanra vizsgálták ki a kanadai hatóságok, és elutasították azt. Mohácsi ezt a Magyar Nemzetnek meg is erősítette.

A lapnak úgy nyilatkozott, meglepte a döntés, és április 10-én le is zajlott az első hazatelepítéssel kapcsolatos meghallgatása. Azt egyelőre nem tudta megmondani, visszatér-e Magyarországra.

A cikk emlékeztetett: nem sokkal a Mohácsit bemutató dokumentumfilm bemutatását követően a Stephen Harper vezette konzervatív kanadai kormány Magyarországot is biztonságos országnak ismerte el. Emiatt a menedékjogi kérelmeket a korábbinál jóval gyorsabban bírálták el, valamint jelentősen csökkentették az elbírálásra váróknak járó állami támogatás összegét. A lépés hatására a Magyarországról érkező menedékkérők száma – amely azt megelőzően vezette az országok rangsorát – drasztikusan lecsökkent.

A liberális Trudeau-kormány 2015-ös felálllása óta ismét több menedékkérő érkezik. Az elmúlt időben nemcsak a magyarok által beadott kérelmek száma nőtt, hanem az elfogadott kérelmek aránya is (tavaly ez már meghaladta a 60 százalékot).