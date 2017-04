Stadler: nem kerülnek duplájába a tram-train járművek

Nem kerül duplájába a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasúti rendszer, a tram-train járművek beszerzése, az ár 16,27 százalékkal haladja meg a becsült értéket - reagált a Stadler nemzetközi vasúti járműgyártó cég a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfői közleményére kedden.

Lázár János azt írta, ellehetetlenülni látszik a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő villamosvasúti rendszer, a tram-train, a rendszerben használható szerelvények beszerzése ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV által előkészített közbeszerzés eredményeként közel duplájába kerülne, mint amennyire ők tervezték. A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus azt kéri a kormánytól, az aránytalanul megnövekedett költségek miatt ne vállaljon kötelezettséget a beruházás megvalósítására.



A Stadler közleményében pontatlannak és félrevezetőnek nevezte a 8+4 darab dízel-villamos tram-train jármű áráról megjelent információkat. Ismertették, az ajánlatok bontásáról készült 2017. február 20-ai jegyzőkönyv szerint az eljárás becsült értéke 12 járműre vetítve 66 millió euró, egységárra bontva 5,5 millió euró. A Stadler ajánlata egy tram-train járműre 6,395 millió euró volt, amely a becsült értéket nem mintegy 100 százalékkal, hanem 16,27 százalékkal lépi túl - írja közleményében a járműgyártó.



A Stadler kiemelte, tisztában vannak azzal, hogy a beszerzés becsült értékének bármilyen mértékű túllépése kihívások elé állíthatja az ajánlatkérőt, ugyanakkor a tények "ilyen mértékű eltorzítását" nem tartják korrektnek.



A társaság leszögezi, a korábbi közbeszerzési eljárásokhoz hasonlóan ezúttal is fair, az aktuális piaci viszonyoknak megfelelő, illetve az ajánlatkérő egyedi igényeit is teljes mértékben figyelembe vevő ajánlatot tett.



A Stadler szerint a hibrid rendszerű, azaz villamos és dízel-elektromos hajtással is rendelkező járművek egységárának bármilyen más, kizárólag városi villamos üzemű jármű beszerzésének árával való összemérése értelmetlen és megtévesztő a lényegesen bonyolultabb műszaki konstrukció, illetve az eltérő alkalmazási terület miatt.

MTI