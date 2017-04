Beszüntették a luhanszki szakadár terület áramellátását

2017. április 25. 12:19

Ukrajna beszüntette keddre virradóan a keleti Luhanszk megye szakadár ellenőrzés alatt álló részének ellátását villamos árammal - jelentette be Vszevolod Kovalcsuk, az Ukrenergo állami energiaszolgáltató vállalat vezetője a Facebook közösségi oldalon.

A vállalat arra hivatkozva állította le a térség teljes villamosenergia-ellátását, hogy a Moszkva által támogatott szakadár irányítású terület nagy összegű adósságot halmozott fel. Heorhij Tuka, a megszállt területekkel foglakozó minisztérium helyettes vezetőjének adatai szerint az önkényesen kikiáltott Luhanszki Népköztársaság 5,2 milliárd hrivnyával (több mint 55,7 milliárd forinttal) tartozik.



Ukrán híradások szerint a megszállt területen több városban emiatt nincs áramszolgáltatás. Szintén leállt több településen a vezetékes ivóvízellátás, mivel Ukrajna kijevi ellenőrzéséről látták el árammal a Popaszna járási vízszolgáltatót is. A szakadárok ugyanakkor azt állították, hogy az általuk ellenőrzött terület nagy részén megoldották a lakosság ellátását villamos árammal még az éjjel, az áramkimaradás csupán a népköztársaság déli részén érint néhány települést.



Március közepén Kijev betiltotta az áruszállítást vasúton és közúton egyaránt a kelet-ukrajnai frontvonalon keresztül, vagyis az önkényesen kikiáltott szakadár "népköztársaságok" és Ukrajna egyéb részei között. A lépést a kijevi vezetés indoklása szerint a szakadár területeken működő, ukrán tulajdonú vállalatok elfoglalása, valamint a térségben zajló fegyveres konfliktus, az "Ukrajnával szembeni orosz agresszió" felerősödése tette szükségessé.



A kelet-ukrajnai fronton harcoló veteránok és hozzájuk csatlakozott aktivisták január végén már blokád alá vették a teherszállítást több vasútvonalon Ukrajna kijevi ellenőrzésű része és a szakadár területek között. Egyes források szerint már a kereskedelmi blokád meghirdetésekor felvetődött az energiaellátás beszüntetésének szükségessége is.



Múlt vasárnap Luhanszk megye szakadár ellenőrzésű részén aknára futott és felrobbant az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelőinek egy autója. A tragédiában egy amerikai megfigyelő életét vesztette, egy német és egy cseh pedig megsebesült. A több mint három éve tartó kelet-ukrajnai konfliktus alatt eddig ez volt a legsúlyosabb incidens, amely az EBESZ megfigyelőivel történt a Donyec-medencében, most először vesztette életét a misszió egy tagja küldetés közben. A történteket Kijev terrorcselekménynek minősítette.

MTI