Jégkorong-vb - Vereség a dél-koreaiaktól

2017. április 25. 22:20

A magyar jégkorong-válogatott 3-1-re kikapott az olimpiai résztvevő dél-koreai csapattól a kijevi divízió I/A világbajnokság harmadik fordulójában kedden, így második vereségét szenvedte el, egyúttal távolabb került a feljutástól.

Rich Chernomaz szövetségi kapitány csapata az első harmadban három emberhátrányt is kivédekezett, majd a 24. percben kettős előnyben Kóger Dániel betalált. A dél-koreai válogatott a 36. és a 47. percben is eredményes volt, majd egy kontra után öt perccel a vége előtt alakult ki a végeredmény.



Az egy győzelemmel és két vereséggel álló magyarok csütörtökön közép-európai idő szerint 16 órakor a lengyelekkel találkoznak.



Eredmény, 3. forduló:

Koreai Köztársaság-Magyarország 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)



gól: Kim Ki Szung (36.), Sin Szang Hun (47.), Szin Szang Vu (55.), illetve Kóger (24.)



Rossz hír volt, hogy Vas János megsérült, elrepedt az ötödik bordája hétfőn az osztrákok ellen, így nem vállalta a játékot, és még az is elképzelhető, hogy számára véget ért a vb. Rajna Miklós helyett ezúttal Bálizs Bence állt a kapuban, ő most először kapott bizalmat Kijevben.



Jó védekezéssel kezdett mindkét csapat, nem forogtak veszélyben a kapuk. A harmad derekán egymás után kétszer is emberelőnybe kerültek a dél-koreaiak, de gond nélkül sikerült átvészelni a négyperces szakaszt. Később Sagert Kalvin akadályozásért ült ki, Bálizs viszont remekül védett több alkalommal is.



A második játékrész elején emberelőnyt kaptak a magyarok, és szűk egy percig kettős létszámfölényben játszhattak, amit ki is használtak: Szirányi Bence lövésébe Kóger Dániel tette bele az ütőjét, így Matt Dalton lábvédői között csúszott a pakk a kapuba. Ezt követően nagyobb sebességre kapcsolt az ázsiai csapat, Bálizs azonban jól állta a rohamokat, nagy helyzetet a magyar csapat alakított ki, ám Galló Vilmos lövése a felső kapuvasat találta el.



A dél-koreai együttes a harmad közepén aktívabb volt mint korábban, de nem tűnt igazán veszélyesnek, mégis a 36. percben egy kapu előtti kavarodás után az egyedül felejtett Kim Ki Szung közelről nem hibázott, s egyenlített. A játékrész hajrájában egy magyar előny kimaradt, s végül örülhetett Chernomaz együttese, hogy egyenlő állásnál mehetett az öltözőbe, egy magyar kiállítás után ugyanis az utolsó percben a dél-koreaiak csak Bálizs hatalmas védésének köszönhetően nem vezettek.



Az utolsó szakasz hasonlóan alakult, mint az egy nappal korábbi osztrákok elleni meccsé. A periódus elején közel négy percig hátrányban játszottak a magyarok, ám nem kaptak gólt, a 47. percben azonban egy szerencsés találattal újból a dél-koreaiak vezettek: Sin Szang Hun a hátsó palánkról visszacsúszó korongot éles szögből a rövid sarokra lőtte, s az átcsúszott Bálizs lába és karja közötti parányi résen. Az előnyben nagyon szervezetten és stabilan játszott az ázsiai együttes, míg a magyarok hajtottak ugyan, de még emberelőnyben sem tudtak betalálni.



A kitámadó magyarok ellen aztán öt perccel a vége előtt Szin Szang Vu kontrából bevette Bálizs kapuját. A hajrában pedig már hiába hozta le Bálizst a kapitány, a magyar válogatott nem tudott faragni a hátrányból.



A dél-koreaiak az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődtek. Amióta az ázsiai ország elnyerte a 2018-as, pjongcsangi téli olimpia rendezési jogát, több tízmillió dollárt költöttek a sportág fejlesztésére, ezen kívül kanadaiakat honosítottak. Szövetségi kapitányuk az a Jim Paek, aki 1991-ben és 1992-ben Stanley Kupát nyert a Pittsburgh Penguins csapatával, a másodedző, Richard Park pedig 14 szezonon át játszott az NHL-ben. A válogatott eddigi legjobb világbajnoki helyezése az összesítésbeli 21. hely volt (2013 és 2016, divízió I-es vb, 5. hely), idén minden bizonnyal ez megdől.



A kijevi torna első két helyezettje jut fel a 16 csapatos elitbe, és jövőre a dániai vb-n léphet jégre, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Chernomaz: fegyelmezettebb volt a koreai csapat

Rich Chernomaz, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya szerint a dél-koreai csapat fegyelmezettebb volt, és ennek köszönheti a 3-1-es sikert a kijevi divízió I/A világbajnokság harmadik fordulójában.

"Egyszerű lenne az ázsiai mentalitásra hivatkozni, hogy végig fegyelmezettek voltak, de valójában ez egy remekül felkészített, az edző által nagyon jól vezetett csapat. A dél-koreai sportág fejlesztési program működik, most itt vb-n tapasztalja meg mindenki, és jövőre ez a válogatott az olimpián szerepel majd" - fogalmazott az összecsapás utáni sajtótájékoztatón Chernomaz. Hozzátette: csapata nem volt ilyen fegyelmezett, 1-1 után nem volt lehetőség a gólszerzésre.



"A második bekapott gól után nehézzé vált a helyzetünk, és nem tudtuk megtörni a koreai csapatot" - mondta Chernomaz.



Jim Paek, a dél-koreaiak kétszeres Stanley Kupa-győztes szövetségi kapitánya külön köszönetet mondott a magyar szurkolóknak, hogy végig remek hangulatot teremtettek.



"Nagyszerű meccs volt, végig izgalmas, kemény csata folyt a jégen. Valamikor egy szerencsés lövés, egy szerencsés ítélet változtatja meg a meccs képét. A magyar és a koreai szövetség, valamint a két válogatott között jó a kapcsolat, és ezért is köszönet a magyaroknak" - jegyezte meg Paek.

A kiállítások és a kevés gól a vereség oka a játékosok szerint

A játékosok szerint a sok kiállítás és a kevés lőtt gól az oka, hogy a magyar jégkorong-válogatott másodszor is kikapott a kijevi divízió I/A-világbajnokságon.

Hétfőn az osztrákok, kedden pedig a dél-koreaiak győztek 3-1-re Rich Chernomaz szövetségi kapitány csapata ellen.



Szirányi Bence szerint túl sok erő ment el arra, hogy az emberhátrányokat kivédekezzék, ezért nem jutott elegendő energia a támadásokra, gólszerzésre.



"Elfogytunk a végére. Most is csak kettős emberelőnyben voltunk eredményesek, hátul pedig elfáradtunk. Így nincs esélyünk senki ellen a győzelemre" - mondta a lefújás után az MTI-nek.



Varga Arnold szerint sürgősen változtatni kell, mert így a hátralévő két fordulóban sem lesz jelentős esély a pontszerzésre.



"Nem tudom, miért, sok egy-egy elleni akciónál késve reagálunk. Jönnek a kiállítások sorra. Egy mérkőzésen jó, ha három emberhátrány lehet, de már az első harmadban ennyinél jártunk. Így aztán elöl sincs meg a kellő erő, hogy ziccereket dolgozzunk ki, vagy gólt lőjünk" - mondta a hátvéd.



Bálizs Bence szomorúan jegyezte meg, hogy olyan gól, amelyet kapott - a második dél-koreai találat - százból ha egy becsúszik.



"Ha nem lett volna ez a rövid sarkos gól, talán másként alakul minden. Sajnálom. Sajnos, tényleg sok időt töltöttek a harmadunkban, így nem volt eleget nálunk a korong, anélkül pedig nehéz győzni" - fogalmazott.

Továbbra is pont nélkül a házigazda

Az osztrák válogatott a második harmad hajrájában szerzett emberelőnyös góllal 1-0-ra legyőzte a házigazda ukrán csapatot a kijevi divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság harmadik fordulójában.

A sikerrel az osztrákok feljöttek a második helyre, míg a hazaiak változatlanul pont nélkül az utolsó helyen állnak.



A kijevi torna első két helyezettje jut fel a 16 csapatos elitbe, és jövőre a dániai vb-n léphet jégre, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.



3. forduló:

Ausztria-Ukrajna 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)



Korábban:

Koreai Köztársaság-Magyarország 3-1 (0-0, 1-1, 2-0)

Kazahsztán-Lengyelország 1-0 (0-0, 0-0, 0-0, 1-0), hosszabbítás után



Az állás: 1. Koreai Köztársaság 9 pont, 2. Ausztria 6, 3. Kazahsztán 5, 4. Lengyelország 4, 5. Magyarország 3, 6. Ukrajna 0



A további program:

4. forduló:

szerda:

Kazahsztán-Ukrajna 19.30

csütörtök:

Lengyelország-Magyarország 16.00

Koreai Köztársaság-Ausztria 19.30

5. forduló, péntek:

Magyarország-Kazahsztán 12.30

Lengyelország-Ausztria 16.00

Koreai Köztársaság-Ukrajna 19.30



Korábban:



Szombaton játszották:

Magyarország-Ukrajna 5-3

Kazahsztán-Ausztria 3-2

Koreai Köztársaság-Lengyelország 4-2



Vasárnap játszották:

Lengyelország-Ukrajna 2-1

Koreai Köztársaság-Kazahsztán 5-2



Hétfőn játszották:

Ausztria-Magyarország 3-1

MTI