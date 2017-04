Törökország átgondolja az EU-csatlakozás kérdését

2017. április 25. 23:33

Törökország átgondolja álláspontját az európai uniós csatlakozás kérdésében, ha az EU tovább várakoztatja és bizonyos tagállamok kitartanak jelenlegi ellenséges mentalitásuk mellett - nyilatkozta a török elnök kedden ankarai palotájában.

Recep Tayyip Erdogan azt mondta: az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének keddi határozata, amely újranyitja a monitoring eljárást Törökországgal szemben, teljes mértékben politikai döntés, és Ankara nem ismeri el.



Hozzátette: kész az uniós csatlakozás ügyét népszavazásra bocsátani, Törökország ugyanis nem tud 54 év után is még határozatlan ideig várni "az ajtóban".



"Ha nem viselkednek őszintén, meg kell találnunk a kiutat. Miért akarnánk még? 54 évről beszélünk" - fogalmazott Erdogan.



"Az Egyesült Királyság megkérdezte az embereket és ők a Brexitre szavaztak. Nyugodtak, új jövő felé haladnak. Ugyanez történt Norvégiában és ez következhet Törökország esetében is" - mondta.



Kifejtette ugyanakkor: "Törökország továbbra is elkötelezett a tárgyalások mellett. Nincs egyetlen dolog sem, amelyet ne volna kész megtenni abban a percben, amikor megkérik rá. Bármi legyen is az, megtesszük. Mégis az ajtóban tartanak minket" - hangoztatta.



Erdogan a francia elnökválasztásra utalva azt mondta, hogy "az Európai Unió a felbomlás szélén áll", miután Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje azzal fenyegetőzik, hogy kivezeti Franciaországot az EU-ból.



"Egy vagy két ország nem tudja életben tartani az uniót. Olyan országra van szüksége, mint Törökország, amely másik hitet testesít meg. Ez nagyon erőssé tenné a közösséget" - vélekedett Erdogan, hozzátéve: de úgy tűnik, hogy a tagállamok ezt nem ismerik fel.



Erdogan arra is kitért, hogy a végrehajtó elnöki rendszer bevezetéséről döntő április 16-ai népszavazás után visszatérhet és vissza is fog térni egykori pártjának, a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) a soraiba, miután a Legfőbb Választási Tanács (YSK) nyilvánosságra hozza a referendum hivatalos eredményét. A párt kongresszusa dönti majd el, hogy az AKP elnöke lesz-e - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: sem az alkotmánybíróság, sem az Emberi Jogok Európai Bírósága nem jogosult a népszavazás eredményének felülvizsgálatára. Leszögezte egyúttal: előrehozott választás nincs napirendben.



Erdogan szavai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki országával a szíriai rezsim oldalán áll a polgárháborúban, azt mondta neki, hogy "Erdogan, ne érts félre, de nem vagyok Bassár el-Aszad szíriai elnök ügyvédje." A török államfő részletezte: "vannak fejlemények, amelyeket Putyin nem oszthat meg velünk, de Oroszország, az Egyesült Államok, Törökország, Irán, Szaúd-Arábia, Katar mind aktív szerepet tölt be a szíriai megoldás megteremtésében."

MTI