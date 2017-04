Orbán Viktor üzenete

2017. április 26. 11:09

Az Európai Parlamentben (EP) szerdán plenáris vitát tartanak Magyarország helyzetéről. Az ülésen felszólal a miniszterelnök is hazánk védelmében.

A miniszterelnök közösségi oldalán üzent, mai Brüsszeli felszólalása előtt:

Elkél ma a magyar virtus. Irány Brüsszel // We’ll need some Hungarian derring-do today. Heading for Brussels.

