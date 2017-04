Chick Corea újra Budapesten

2017. április 26. 12:59

Másfél év után ismét magyar színpadon játszik Chick Corea, a dzsessz történetének egyik legkiválóbb billentyűse. A 22 Grammy-díjjal rendelkező élő legenda ezúttal Trilogy elnevezésű formációjával lép fel május 2-án a budai MoM Sportban.

A 75 éves amerikai muzsikus, szerző és zenekarvezető 63 jelöléssel a negyedik legtöbbször jelölt művész a Grammy történetében. Otthonosan mozog a különböző zenei stílusokban, legyen az avantgárd, bebop, dzsesszrock, gyermekdal, kamara- és szimfonikus mű. Mostani koncertjén a kétszeres Grammy-díjas bőgőssel, Eddie Gomezzel, valamint Brian Blade dobossal lép fel - közölte a szervező Get Closer Concerts az MTI-vel.



Chick Corea életműve elképesztő, mégis elmondható, hogy még soha nem volt olyan termékeny, mint a 21. században. Játszik akusztikus zongorán, szintetizátoron, szólóban vagy különböző zenekarok vezetőjeként, tagjaként. Munkája és tudása elismeréseként csak ebben az évtizedben háromszor választották meg az év művészének. Fáradhatatlan alkotó szellem, akit folyamatosan újra és újra felfedeznek.



A félig spanyol, félig olasz származású Corea az első volt, aki zenei megfogalmazásaiban a zongorát szinte dobként is használta, a zongora-dob műfaját létrehozta. Első lemezfelvételét 1966-ban készítette, Miles Davishez 1968-ban csatlakozott; a trombita királyának számos albumán játszott, köztük az In A Silent Way-en (1969) vagy a Bitches Brew-n (1970). A Circle formáció után 1971 végétől 1973-ig a Return To Forever-rel, Stanley Clarke basszusgitárossal és Airto Moreira ütőssel lépett fel. Játszott Gery Burton vibrafonossal, Herbie Hancock billentyűssel, valamint Mike Brecker szaxofonossal is. 1985-ben létrehozta az Elektric Band triót John Pattitucci basszusgitárossal és Dave Weckl dobossal. A kilencvenes évek elején Bobby McFerrin énekessel rögzített néhány duót.



Foglalkoztatta a kortárs klasszikus zene, komponált vonósnégyesre és nagyzenekarra, turnézott John McLaughlin gitárossal. Száznál több albumot készített, többször járt Magyarországon, legutóbb 2015 októberében a Chick Corea & The Vigil elnevezésű formációval a Müpában lépett fel. Tavaly egy közel két hónapos különleges koncertsorozattal ünnepelte 75. születésnapját: a legendás New York-i Blue Note Jazz Clubban október 19. és december 11. között 33 koncertet adott több mint húsz különböző alkalmi formációval.



Mostani triójának bőgőse, a 72 éves Eddie Gomez pályája során zenélt együtt Miles Davisszel, Dizzy Gillespie-vel, Bill Evansszel, Gerry Mulligannel vagy Benny Goodmannel. Egyedi stílusa több száz dzsessz, klasszikus, latin dzsessz, rhythm & blues és kortárs zenei felvételen hallható. A Trilogy harmadik tagja a 46 éves Brian Blade, aki mások mellett Daniel Lanois, Joni Mitchell, Bob Dylan, Wayne Shorter, Seal, Bill Frisell és Emmylou Harris partnere volt korábban.

