Fidesz: Soros intenzíven lobbizik Brüsszelben

2017. április 26. 14:35

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint az elmúlt hetekben Soros György leplezetlen módon "intenzív lobbitevékenységbe kezdett" Brüsszelben.

Gulyás Gergely szerdai budapesti sajtótájékoztatóján megdöbbentőnek nevezte, hogy milyen sok európai parlamenti (EP-) képviselő van közvetlen kapcsolatban Soros Györggyel, illetve az általa fizetett szervezetekkel.



A kormánypárti politikus szerint a milliárdos célja valójában a magyar migrációs politika megakadályozása, a határ megnyitása a bevándorlók előtt, és ehhez keres szövetségeseket Európa-szerte.



"Amennyire gyenge a szabadon választott magyar ellenzék, olyan erős Soros György", különösen nemzetközi színtéren - fogalmazott.



Gulyás Gergely azt is mondta, hogy Soros 2008-ban megtámadta a legnagyobb magyar bankot, amivel a devizahiteleseknek komoly kárt okozott, és ezért 500 millió forintos büntetést kapott a magyar pénzügyi felügyelettől.



A Fidesz-frakció azt várja a szerdai brüsszeli EP-vitától, hogy egyértelművé válik: azok az ügyek, amelyek miatt Orbán Viktor miniszterelnök eleget tett az EP meghívásának, egyáltalán nem valók az Európai Parlament plenáris ülésének színterére - közölte a frakcióvezető-helyettes, majd a CEU-ra utalva megjegyezte, hogy eddig még soha nem került az EP elé egy egyetem kettős jogalanyiságának egyik részét érintő módosítás.



A civil szervezetek külföldi támogatásával kapcsolatos szabályozás pedig nem példa nélküli a világban - folytatta -, az átláthatóságot szolgálja, és a Fidesz reméli: a transzparenciát hirdető civilek még támogatni is fogják a törvényt, amely a működésre vonatkozóan semmilyen szankciót nem tartalmaz, csak arra az esetre, ha elmulasztják a beszámolási kötelezettségüket.



Kérdésre hozzátette: az állami - benne a pártalapítványok által kifizetett - támogatások átláthatóságát biztosítja a mai magyar jogi szabályozás.



A Fidesz EP-delegációjának az Európai Néppárthoz címzett leveléről Gulyás Gergely kérdésre azt mondta: a levél megmagyarázza a magyar lépéseket, kiáll a helyességük mellett, és általánosságban utal arra, hogy Magyarország mindig nyitott volt a megegyezésre az Európai Bizottsággal. "Magyarország szégyenpadra ültetésének semmilyen valós indoka nincsen" - jelentette ki.



Az Országgyűlési Őrség új fegyvereiről szóló belügyminisztériumi (BM) rendelettervezetet firtató felvetésre a politikus azt válaszolta: a BM-nek és az őrségnek kell szakmai alapon választ adnia az olyan kérdésekre, hogy milyen eszközök kellenek az Országház épületének megvédéséhez, amely pillanatnyilag a miniszterelnöknek és a házelnöknek is a székhelye.



Azzal kapcsolatban, hogy a strasbourgi bíróság hárommillió eurós kártérítést ítélt meg az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek, Gulyás Gergely jelezte: a döntéssel szemben fellebbezésre van lehetőség, és a magyar állam nyilván ezt meg is teszi. Megjegyezte továbbá, hogy az egyházi törvény esetleges módosítására ellenzéki támogatásra is szükség lenne.



A frakcióvezető-helyettes egy másik kérdésre cáfolta, hogy a jelenleg zajló nemzeti konzultáció kérdőívei alapján személyes adatokat gyűjtene a Fidesz.

MTI