Tapintható néprajzi kiállítás a szegedi Móra-múzeumban

2017. április 26. 21:39

A látók és látássérültek számára is különleges élményt nyújtó, tapintható tárlat nyílik pénteken a szegedi Kultúrpalotában, az elsötétített teremben különböző néprajzi tárgyakat érinthetnek meg a vendégek - tájékoztatta a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferense az MTI-t.

Hegedűs Anita közölte, a látók letakart szemmel, többi érzékszervükre hagyatkozva járhatják körbe a kiállítóteret, ahol megérinthetik a 19. századi paraszti világot bemutató néprajzi tárgyakat. A látássérültek és látók számára is audionarráció készült, amely segíti őket a tájékozódásban.



A tárlaton az 1800-as évek paraszti világának hétköznapjait és ünnepeit ismerhetik meg az érdeklődők. Női és férfi viseletet, házimunkához, a gyermekek életéhez, a mindennapokhoz, a nagy ünnepekhez kapcsolódó tárgyakat érinthet vagy szagolhat meg a közönség. Bizonyos tárgyaknál pedig kisebb feladatok is várják a látogatókat.



A Láthatatlan - Elődeink tárgyai a sötétből című kiállítás a Szeged Első Lions Klub támogatásának köszönhetően jött létre azzal a céllal, hogy egyedi élményt kínáljon a Móra-múzeum a vak és gyengénlátó vendégeinek, illetve a látók is megismerhessék ezt a különleges világot.



A szeptember 30-ig tartó kiállítást formabontó jellege miatt 8-10 fős csoportokban, audionarrációval kísérve lehet látogatni.

MTI