Egy gyárnál csapott össze a két francia elnökjelölt

2017. április 26. 23:40

Meglepetésszerűen megelőzte szerdán a francia elnökválasztás szuverenista jelöltje, Marine Le Pen az észak-franciaországi Amiens városában a Whirlpool amerikai elektronikai cég egyik bezárásra ítélt üzeménél a centrista jelöltet, Emmanuel Macron volt szocialista gazdasági minisztert, aki nem messze a teleptől az üzem szakszervezeti vezetőivel tárgyalt.

Le Pen és az őt jelölt radikális jobboldali Nemzeti Front tucatnyi aktivistája bejelentés nélkül jelent meg délelőtt a gyár parkolójában és mintegy tíz percig szelfiket készítettek a meglepett, de az elnökjelöltet láthatóan örömmel fogadó munkásokkal, miközben centrista riválisa a 2018-ban Lengyelországban telepítendő üzem dolgozóinak jövőjéről egyeztetett a városközpontban.



"Én a munkások mellett vagyok, itt a parkolóban, nem az amiens-i éttermekben" - mondta a sajtó képviselőinek a szuverenista jelölt. Le Pen azt ígérte a gyárbezárás ellen tiltakozó munkásoknak, hogy amennyiben megválasztják elnöknek, mind a háromszáz dolgozó munkahelyét megvédi és megakadályozza a lengyelországi áttelepítést.



"Marine Le Pen csak azért jött Amiens-be, mert én itt vagyok. Üdvözlet neki" - mondta dühösen Macron, az északi város szülötte a szakszervezeti vezetők előtt. A centrista jelölt ezt követően maga is elment az üzembe, ahol füttyel és "Marine elnök" felkiáltással fogadták. A szuverenista jelölt már nem volt jelen, de a Nemzeti Front aktivistái megvárták Macron érkezését.



A tíz százalékos munkanélküliséggel küzdő Franciaországban a munkahelyek megőrzése lett a két forduló közötti kampány egyik fő témája, s a globalizációhoz való viszonyban élesedett ki a kampány Macron és Le Pen között.



A szuverenista jelölt a munkások és a fizetésből élők jelöltjének kívánja magát feltüntetni a szerinte az elitet képviselő Macronnal szemben. Az Európa-ellenes Le Pen azt hangoztatta, hogy ő azon "franciák jelöltje, akik nem akarják, hogy elvegyék tőlük az állásukat és a vásárlóerejüket".



Emmanuel Macron, mielőtt a munkásokkal találkozott, elítélte, hogy riválisa a Whirlpool szociális konfliktusát "politikai célokra használta fel". Amikor az egyik munkás azt kérdezte tőle, hogyan lehetne Franciaországban tartani a munkahelyeket, amikor azok sokkal olcsóbbak Lengyelországban, a volt gazdasági miniszter elismerte, hogy "ez nincs rendben", ugyanakkor szerinte "a határok lezárása hazug ígéret" Le Pen részéről, akinek a programja (az eurózónából és az Európai Unióból való kilépéssel) tönkretenné a franciák vásárlóerejét. Az Európa-barát politikus szerint "mindig lesznek rosszul viselkedő cégek, amelyekkel keménynek kell lenni, de nem lehet megtiltani az elbocsátásokat, mert vannak olyan elbocsátások, amelyek igazolhatók".



A Whirlpoolnál tett látogatással új lendületet vett a két forduló közti kampány. Macron ugyanis a hét elején alig jelent meg a nyilvánosság előtt, amiért élesen bírálta a sajtó, miközben Le Pen hétfő óta az utcákon folytat offenzív kampányt.



Az észak-franciaországi Arrasban tartott szerda esti nagygyűlésén azonban Macron már közel egyórás harcos beszédben ostorozta riválisa "hazugságait". A centrista jelölt szerint "a magát a nép jelöltjeként" feltüntető Le Pen valójában az apja, a Nemzeti Frontot alapító Jean-Marie Le Pen kastélytulajdonos "örököse".



Macron azt mondta, tiszteletben tartja egyes franciák dühét, de szeretné őket meggyőzni arról, hogy érdemesebb "egységet építeni" és arra kérte a franciákat, hogy "ne adják a dühüket a Nemzeti Frontnak, mert nem érdemli meg".



Az elnökválasztás második fordulóját május 7-én rendezik, a friss felmérések szerint Macron 62-64 százalékot is szerezhet, míg Le Pennek 39 százalékot jeleznek előre.

Új plakát, új szlogen mindkét jelöltnek

Új szlogent és új plakátot mutatott be szerdán a francia elnökválasztás május 7-i második fordulójába bejutott mindkét jelölt, a centrista Emmanuel Macron és a szuverenista Marine Le Pen is.

Macron a Twitteren mutatta be szerda reggel új plakátját, amelyen kék háttér előtt a jelölt portréja látható, rajta Ensemble, la France! (Együtt, Franciaország!) felirattal. Néhány órával később Le Pen is egy új plakátot tett közzé, amelyen a radikális jobboldali politikus egy könyvespolc előtt kék zakóban egy asztalnak támaszkodik, a plakáton Choisir la France (Franciaországot választani) felirat olvasható.



"Franciaországot választani Marine Le Pen opciója (Macronnak) a testvérharcot okozó és embertelen programjával szemben" - mondta szerdai sajtótájékoztatóján David Rachline, a szuverenista jelölt kampányigazgatója a centrista jelölt piac-barátiságára utalva. "A második forduló népszavazás lesz Franciaországért vagy ellene" - tette hozzá.



Az első fordulóban Marine Le Pen kampányszlogenje "a nép nevében" volt.



Marine Le Pen azt hirdeti, hogy az elnökválasztás második fordulója a hazafiak és a globalisták közötti népszavazás lesz, míg Emmanuel Macron szerint a hazafiak és a nacionalisták tábora áll egymással szemben, s szerinte Le Pen ez utóbbihoz tartozik.



Jóllehet minden felmérés azt mutatja, hogy a május 7-i második forduló favoritja Emmanuel Macron, a franciáknak csak 55 százaléka gondolja azt, hogy már mindent eldőlt, s a centrista jelölt a biztos befutó.



A végleges adatok szerint Emmanuel Macron végzett az első helyen az elnökválasztás vasárnapi, első fordulójában a voksok 24 százalékával, míg Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje a második helyen futott be a szavazatok 21,3 százalékával. A második fordulót május 7-én rendezik, az OpinionWay francia közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint Macron 61 százalékot is szerezhet, míg Le Pennek 39 százalékot jeleznek előre.

Hollande mozgósításra kérte a kormánytagokat Le Pen ellen

Francois Hollande francia államfő a szerdai kormányülésen azt kérte a kormányától, hogy "teljesen kötelezzék el magukat az elnökválasztási kampányban annak érdekében, hogy Marine Le Pen eredménye a lehető legalacsonyabb legyen" a május 7-i második fordulóban - közölte szerdán a kormányszóvivő.

Stéphane Le Foll szerint a baloldali államfő - aki már hétfőn jelezte, hogy a centrista Emmanuel Macronra szavaz a második fordulóban - azt kérte a miniszterektől, hogy teljes erővel mozgósítsanak a kampányban". A kormányszóvivő hozzátette, hogy jóllehet "Emmanuel Macron győzelme valószínűsíthető, a gondot a Nemzeti Front eredménye jelentheti".



"Nem ugyanaz egy elnökválasztási második forduló 30-35 vagy pedig 40 százalékos eredménnyel" - hangsúlyozta Le Foll.



A végleges adatok szerint Emmanuel Macron végzett az első helyen az elnökválasztás vasárnapi, első fordulójában a voksok 24 százalékával, míg Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje a második helyen futott be a szavazatok 21,3 százalékával. A második fordulót május 7-én rendezik, az OpinionWay francia közvélemény-kutató intézet friss felmérése szerint Macron 61 százalékot is szerezhet, míg Le Pennek 39 százalékot jeleznek előre.



A radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje először 2002-ben jutott be a második fordulóba, akkor még a pártalapító Jean-Marie Le Pen személyében, aki végül 18 százalékos eredménnyel kikapott a jobboldali Jacques Chrirac akkori államfőtől. A két forduló között nem volt igazán kampány, mert minden politikus Le Pen ellen mozgósított és a május 1-jei hagyományos felvonulás a Nemzeti Front elleni több milliós országos tiltakozó megmozdulássá vált, Chirac pedig nem volt hajlandó részt venni televíziós vitán Le Pennel.



A Marine Le Pen vezette Nemzeti Front megítélése azonban jelentősen változott a párt szalonképessé választásával, jelenleg semmilyen tiltakozó megmozdulás nem szerveződik.



Jean-Marc Ayrault külügyminiszter sajnálatát fejezte ki, hogy ennyire hétköznapivá vált a radikális jobboldal.



"2002-ben felléptünk. Most az a benyomásom, hogy a banalizálódás korszakát éljük, a farkasból bárány lett, pedig Marine Le Pen ugyanazt a politikát képviseli, mint az apja" - mondta a kormányülést követően a külügyminiszter.



Ségolene Royal környezetvédelmi miniszter is mobilizációra szólított fel szerdán, s "kiváló hírnek" nevezte, hogy Emmanuel Macron nyerte meg az első fordulót. Arra hívta fel a figyelmet, hogy azok az országok, amelyek azt szeretnék, hogy "Franciaország sikeres legyen és úgy tekintenek Franciaországra, mint a világ egyik vezető országára, nagyon örülnek" Macron várható győzelmének.

MTI