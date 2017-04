USA - erőteljesebb lépések Észak-Koreával szemben

2017. április 27. 09:15

Az amerikai kormányzat Észak-Koreával szemben a szankciók szigorítására és erőteljesebb diplomáciai erőfeszítésekre készül - jelentette be Donald Trump elnök, amikor szerdán fogadta a Fehér Házban a szenátus mind a száz tagját.

A maga nemében egyedülálló, az amerikai sajtóban különlegesnek minősített találkozón a republikánus és a demokrata párti szenátorok tájékoztatást kaptak az Észak-Koreával kapcsolatos fejleményekről és az amerikai kormányzati tervekről. A törvényhozókat először Rex Tillerson külügyminiszter, James Mattis védelmi miniszter, valamint katonai és hírszerzési vezetők tájékoztatták, majd fogadta őket Trump elnök. A találkozó után Rex Tillerson, James Mattis és Dan Coats, az Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője közös közleményt adott ki, amelyben leszögezte: "az Egyesült Államok célja a Koreai-félszigeten a stabilitás és az atomfegyverektől mentes övezet megteremtése békés úton". A közleményben hangsúlyozták, hogy Washington e célok elérése érdekében nyitott a tárgyalásokra, habár készen áll saját és szövetségesei biztonságának megvédésére is.



A három vezető politikus a közleményben aláhúzta: Trump elnök célja, hogy az Egyesült Államok szövetségeseivel együtt "további, szigorodó gazdasági szankciókkal és diplomáciai lépésekkel gyakoroljon nyomást Észak-Koreára annak érdekében, hogy felszámolja nukleáris-, és ballisztikusrakéta-programját".



Közben szerdán délután a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának meghallgatásán Harry Harris admirális, az Egyesült Államok Csendes-óceáni Főparancsnokságának vezetője védelmébe vette a teljes THAAD rakétavédelmi rendszer szerdán megkezdett dél-koreai telepítését. Az admirális szerint a rakétavédelmi rendszerrel "észhez téríteni és nem térdre kényszeríteni" szeretnék az észak-koreai vezetőket. Harris kifejtette azt is: nem osztja a törvényhozók bizakodását, hogy Észak-Korea nem támadja meg Dél-Koreát, Japánt vagy az Egyesült Államokat. Hangsúlyozta, hogy éppen ezért szükség lenne az amerikai rakétavédelmi rendszer megerősítésére is, elsősorban Hawaii szigetén.

MTI