Guernica 80 - a bombázás áldozataira emlékeztek

2017. április 27. 09:20

Az észak-spanyolországi Guernicában mintegy kétszázan emlékeztek szerdán arra a több mint 1600 áldozatra, akik 80 évvel ezelőtt veszítették életüket a hitleri Németország hírhedt Condor-légiójának bombázása során.

"Felfoghatatlan mindaz, ami történt" - nyilatkozta a sajtónak a 94 éves Luis Iriondo, aki túlélte a légitámadást.



Mint mondta, nincs benne sem gyűlölet, sem bosszúvágy, csak a béke érzése, hogy ami Guernicában történt, ne történjen meg máshol.



A 87 éves Xabino Iza felidézte, hogy aznap édesanyjával vásárolni indultak át a szomszédos Dima településről. Amikor megérkeztek, az ellenséges repülők körülbelül egy kilométerre voltak Guernicától. Elrejtőztek az út menti bozótban, és egészen másnapig nem is mertek előbújni rejtekhelyükről.



Az emlékezők az évforduló alkalmából koszorúkat és virágcsokrokat helyeztek el a temetőben. A megemlékezés előtt pedig megszólaltak Guernicában a harangok és bekapcsolták a szirénákat, ahogy akkor, 80 évvel ezelőtt is így figyelmeztették a helyieket a gépek közeledtére.



Az eseményen részt vett Inigo Urkullu, baszk elnök, Peter Tempel, Németország spanyol nagykövete, valamint túlélők, áldozatok hozzátartozói, és a japán Nagasakiban történt bombázás áldozatainak családtagjai is. Ott volt továbbá a Condor-légió több tagjának rokona is, akik nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat valamint, elkötelezettségüket a béke és megbékélés mellett.



Az áldozatok mellett megemlékeztek azokról az újságírókról is, akik felhívták a világ figyelmét a történtekre, és ennek kapcsán George Steerer, a The Times brit napilap újságírójára, aki elsőként számolt be arról, hogy a támadást valójában a németek követték el, nem pedig a spanyol köztársaságpártiak, ahogy azt Franco-tábornok diktatúrájának propagandája terjesztette.



A 80. évforduló alkalmából átadták a Békéért és Megbékélésért elnevezésű díjat, amelyet a kolumbiai békefolyamatért Juan Manuel Santos, kolumbiai elnök és Rodrigo Londono, a FARC gerillaszervezet vezetőjének ítéltek oda. Rajtuk kívül kitüntették még Gervasio Sánchez fotóriporter, háborús tudósítót is. A díjazottak közül egyedül ő jelent meg személyesen az eseményen.



Madridban a spanyol parlament bejárata előtt a képviselők egyperces néma főhajtással emlékeztek a tragédia áldozataira délután négy órakor, pontban akkor, amikor a bombázás elkezdődött 80 évvel ezelőtt.



Egy baszk szenátor bírálatot fogalmazott meg a spanyol kormánnyal szemben, amiért az állam nem tartott hivatalos megemlékezést az évfordulón.



Guernica bombázása volt az első alkalom a történelem során, amikor a levegőből pusztítottak el egy várost. A bombázásban 1654-en vesztették életüket, és 889-en megsebesültek.



A Condor-légió akciójával a hitleri Németország támogatta a jobboldali francoistákat az 1936-ban kitört spanyol polgárháborúban.



Ennek állít emléket Pablo Picasso híres Guernica című festménye, amelyet néhány hónappal a támadás után, az 1937-es párizsi világkiállítás spanyol pavilonja számára festett meg az akkori spanyol köztársasági kormány felkérésére.

MTI