A CEU Csehországban sem működhetne

2017. április 27. 11:19

A hatályban lévő törvények szerint a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) jelenleg Csehországban sem működhetne - vélekedett Ales Rozehnal neves cseh jogász csütörtökön a Mladá Fronta Dnes című napilapban.

Ales Rozehnal felhívja a figyelmet arra, hogy azt, amit Brüsszel Budapestnek felró, tehát azt a követelést, hogy egy Magyarországon működő egyetem a származási országban is folytasson egyetemi tevékenységet, a cseh törvények is tartalmazzák.



A cseh jogrendben ezt a követelést a hatályos felsőoktatási törvény külföldi egyetemek csehországi tevékenységét szabályozó paragrafusa tartalmazza.



"Nálunk ezt az alacsony színvonalú, gyakran fiktív, például az Ukrajnából származó főiskolák elleni védelemként fogadták el" - emlékeztetett a cseh jogász.



"Magyarországon a fürdővízzel együtt azonban a gyermeket is kiöntik a színvonalas Közép-európai Egyetem formájában" - vélekedett Rozehnal. Szerinte Orbán Viktor miniszterelnök ezt éppen úgy célzottan és tudatosan teszi, mint ahogy célirányos és tudatos az Európai Bizottság Magyarország-bírálata is.

MTI