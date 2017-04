Merkel: az EU a britek távozása után is erős marad

2017. április 27. 12:31

Az Európai Unió az Egyesült Királyság távozása után is egyedülálló értékközösség és a világ egyik legerősebb gazdasági térsége marad - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a német szövetségi törvényhozás alsóházában (Bundestag).

A kancellár a brit uniós tagság megszüntetéséről (Brexit) szóló szombati uniós csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében három célt tűzött ki. Először is gondoskodni kell a Nagy-Britanniában élő mintegy 100 német állampolgár és a közösségből távozó országban élő összes többi uniós állampolgár érdekeinek védelméről - mondta.



A második cél az EU-t fenyegető veszélyek, károk elhárítása. Ezért meg kell teremteni a jogbiztonságot a kiválás következményeivel kapcsolatban, így tisztázni kell a többi között, hogy az EU-ban megmaradó 27 tagállam vállalkozásai miként működhetnek a brit piacon, és hogyan folytathatják az együttműködést az EU-ban működő tudományos intézmények brit partnereikkel.



Az EU-nak továbbá együttműködésre kell törekednie az EU-n kívüli Nagy-Britanniával minden olyan ügyben, amelyben érdeke fűződik a szoros kapcsolathoz. Ilyen terület például a védelempolitika és a terrorizmus elleni küzdelem.



A harmadik cél a Nagy-Britannia nélküli EU megerősítése. Az európai integráció "egyedülálló sikertörténet", amelyet a Brexit után megmaradó 27 tagállamnak együtt "tovább kell írnia" - mondta Angela Merkel.



A huszonhetek a Brexitről döntő tavalyi népszavazás óta jól teljesítettek, mindenki tartotta magát ahhoz a megállapodáshoz, hogy csak együtt és csak a brit távozási szándék hivatalos bejelentése után lehet tárgyalni Londonnal, és "nagy egyetértésben" alakították ki a tárgyalási stratégiát, így a szombati brüsszeli csúcs "az egység erőteljes demonstrációja" lesz - emelte ki a német kancellár.



A huszonhetek fair és konstruktív tárgyalásra törekednek, és ugyanezt várják a brit féltől - tette hozzá. A tagállamok szombaton a főbb irányvonalakat rögzítik, majd a következő lépésként, valószínűleg május végén ennél jóval szélesebb körű felhatalmazást adnak az Európai Bizottságnak a tárgyalásokra, amelyek lényegi, "politikai" része a júniusra kiírt brit alsóházi választás után kezdődhet el - ismertette Angela Merkel.



Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások menetrendjén nem lehet változtatni. Elsőként a kiválás feltételeiről, részleteiről kell dönteni, majd a második szakaszban ki kell alakítani az EU és Nagy-Britannia új viszonyrendszerét.



A tárgyalási folyamat legelején tisztázni kell a pénzügyi kérdéseket - húzta alá Angela Merkel. Azt is rögzíteni kell, hogy egy "harmadik ország", azaz nem uniós tagállam nem rendelkezhet a tagállamokat megillető, vagy még annál is kedvezőbb helyzetet eredményező jogokkal. Ez ugyan "magától értetődő, de úgy tűnik, Nagy-Britanniában egyesek nincsenek tisztában vele, és illúziókat kergetnek" - jegyezte meg a német kancellár.



Angela Merkel kitért a törökországi alkotmánymódosító népszavazás ügyére is. Hangsúlyozta, hogy az ankarai vezetés tevékenysége súlyosan megterheli Németország és Törökország, és az Európai Unió és Törökország kapcsolatát.



Törökországnak az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács (ET) tagjaként, és az Európai Unió tagjelöltjeként választ kell adnia az EBESZ és az ET által az alkotmánymódosító népszavazással kapcsolatban megfogalmazott "súlyos kételyekre" - mondta.



A német kormány "nagy figyelemmel" követi majd, hogy Ankara milyen lépéseket tesz és hogy hajtja végre az alkotmánymódosítást - jelentette ki a német kancellár. Az EU-nak és intézményeinek egységesen, "okosan és világosan" kell fellépnie ebben az ügyben - mondta



Aláhúzta, hogy a sajtó és a vélemény szabadságának korlátozása nem egyeztethető össze a jogállamisággal, és elfogadhatatlan, hogy a végrehajtó hatalom bírósági döntés nélkül bűnösnek bélyegez embereket. Ez vonatkozik a Die Welt című német lap bebörtönzött tudósítójára is.



Azonban az EU és Törökország nem fordíthat hátat egymásnak, Németországnak és az Európai Uniónak sem áll érdekében, hogy Törökország "véglegesen elforduljon" a közösségtől, vagy az EU elforduljon Törökországtól - mondta Angela Merkel.

MTI