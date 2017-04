A horvát kormányfő leváltaná három miniszterét

2017. április 27. 12:33

Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök a csütörtöki kormányülésen a kisebbik kormánypárt, a Híd Függetlenek Listája (Híd) három miniszterének felmentését kérte, miután ez utóbbiak nem támogatták a pénzügyminiszter lemondatását célzó ellenzéki indítvány elutasítását.

A lépés azzal fenyeget, hogy válságba kerülhet a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) vezette kétpárti horvát kormánykoalíció.



A kormányülésen a Híd miniszterei közül három - Vlaho Orepic belügyminiszter, Slaven Dobrovic környezetvédelmi és energetikai miniszter, valamint Ante Sprlje igazságügyi miniszter - a kormány azon döntése ellen szavazott, hogy utasítsák vissza az ellenzéki Szociáldemokrata Pártnak (SDP) a Zlatko Maric pénzügyminiszter (HDZ) visszahívására vonatkozó indítványát. A szintén a HDZ színeiben politizáló Plenkovic ezután a három miniszter leváltását kérte.



A Híd miniszterei ezt követően elhagyták a kormányülést, hogy tanácskozzanak Bozo Petrov pártelnökkel elnökével és a párt parlamenti képviselőivel. Délután egy órára ígértek sajtótájékoztatót.



Az SDP pénteken nyújtott be a parlamentben bizalmatlansági indítványt a pénzügyminiszter ellen, mivel korábban igazgató volt Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalatában, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokorban, és az SDP szerint tudnia kellett a konszern pénzügyi problémáiról, jóllehet mindvégig azt állította, a vállalat körül minden rendben van.



Plenkovic úgy vélte: Maric egy ideig valóban az Agrokor alkalmazottja volt, de nem tudhatta, mi történik a konszernben és nem terheli felelősség azért, ami az elmúlt hónapokban és hetekben történt.



Az SDP azt is felrótta Maricnak, hogy korábban még államtitkárként kedvezményezett hitelt kapott a Horvát Postabanktól (HPB). A kormányfő szerint azonban nincs abban semmi törvénytelen, hogy Maric a HPB felügyelőbizottságának tagjaként alacsony kamatozású kölcsönt vett fel a pénzintézettől.



Zdravko Maricsot a HDZ soraiból választották meg pénzügyminiszternek. Egyike azon tárcavezetőknek, akik az előző, szintén a HDZ vezette kormányban is ugyanezt a pozíciót töltötték be. Maric volt eddig a legnépszerűbb miniszter, akit még miniszterelnöknek is jelöltek az előző kormányzati ciklusban, mielőtt Tomislav Karamarko volt HDZ-elnök és első miniszterelnök-helyettes megbuktatta saját kormányát a Híddal folytatott koalíciós kormányzásban kialakult feszültségek miatt. A HDZ tavaly június 7-én bizalmatlansági indítványt nyújtott be Tihomir Oreskovic technokrata miniszterelnök ellen, amelyet a parlament június 16-án elfogadott, s ezzel automatikusan a kormány is megbukott.



A 2016. szeptember 11-én tartott előrehozott választásokat megnyerte ugyan a HDZ, de ismét nem tudott abszolút többséget szerezni, ezért megint a Híddal kötött koalíciót. A két párt viszonya azonban a kezdetek óta nem felhőtlen, a Híd az elmúlt hat hónapban úgy viselkedett, mint a HDZ kormányon belüli ellenzéke.

MTI