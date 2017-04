Bepereli Romániát a román házelnök

2017. április 27. 14:14

Az Európai Unió Bíróságán, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságán keres jogorvoslatot a hazája igazságszolgáltatásával elégedetlen, egy korrupciós ügyben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Liviu Dragnea román házelnök.

A kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöki tisztségét is betöltő politikus csütörtökön jelentette be, hogy ügyvédei a luxembourgi, illetve a strasbourgi bírósághoz fordulnak, miután hétfőn a román legfelsőbb bíróság elutasította ítéletvégrehajtási kifogását.



Dragneát tavaly áprilisban két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték az akkori államfő leváltásáról 2012-ben kiírt népszavazással kapcsolatos korrupciós perben. Választási csalás megszervezésében és befolyással való üzérkedésben találták bűnösnek.



A házelnök nem ismeri el, hogy a PSD akkori főtitkáraként és országos kampánystábja vezetőjeként csalásra bujtotta volna fel a választási bizottságok tagjait, ezért akarja beperelni Romániát az európai bíróságokon. Miután hazájában elutasították rendkívüli jogorvoslati kérelmét, Dragnea üdvözölte a román legfelsőbb bíróság gyors döntését, mert ezzel úgymond utat nyitottak számára, hogy Luxembourgban, illetve Strasbourgban keresse igazát.



A PSD tavaly decemberi választási győzelme után Dragneát priusza akadályozta meg abban, hogy pártelnökként magának igényelje kormányfői kinevezést. Dragnea ellen ugyanakkor egy másik ügyben is vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség (DNA), így ha még egyszer bűnösnek találja a bíróság, már nem lehet szó felfüggesztett büntetésről, és az első ügyben kiszabott börtönbüntetését is le kell töltenie.

MTI