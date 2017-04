Országos plakátkampányt indít a Fidelitas

2017. április 27. 14:27

A Fidelitas figyelemfelhívó kampányt indít a következő napokban, amelyben megnevezik azokat a milliárdosokat, akik ellenzéki politikusokat "rángatnak" - közölte Böröcz László, az ifjúsági szervezet elnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Azt mondta: mostanában gombamód szaporodnak azok az ellenzéki politikusok, akiket dróton rángatnak milliárdosok, s "ez nagyon nincs rendben". A Fidelitas nem szeretné, ha egyes pártok tevékenysége "ócska bábjáték" szintjére süllyedne - tette hozzá.



Az ifjúsági szervezet ezért figyelemfelhívó plakátkampányt indít a következő napokban, megnevezik az érintett milliárdosokat, és "kézzel rángatott bábjaikat is" - közölte, példaként említve Vona Gábort, akinek pártját szerinte "kilóra megvették". A Jobbik nyugodtan lecserélhetné a nemzeti jelzőt a neve mellől, hiszen egy nemzeti pártból "Simicska Lajos csicskapártja lett" - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy az MSZP elnöke a közelmúltban a kamerákba mondta, a baloldali pártok természetesen Soros György oldalán állnak. Ezt nemcsak mondják, hanem teszik nap mint nap - jegyezte meg a Fidelitas elnöke, hozzáfűzve: a bevándorlást álproblémának titulálták, majd Brüsszelben megszavazták a kötelező kvótákról szóló állásfoglalást is a baloldali képviselők.



Szavai szerint a dróton rángatott bábpártokat ma már szinte semmi nem különbözteti meg egymástól, függetlenül attól, honnan jöttek a vezetőik.



Böröcz László kiemelte: a plakátkampánnyal mind a jobboldali, mind a baloldali szavazókhoz szólni kívánnak. Szerinte a Jobbik és a baloldal pártjai ma már nem értékeket képviselnek, csak gazdáik érdekeit. A Jobbik célja, hogy üzletet szerezzen Simicska Lajosnak, a baloldal célja, hogy megnyissa a határt a Soros György szerint kívánatos évi 1 millió bevándorló előtt - mondta.



Az egy hónapig tartó országos plakátkampány során szeretnék megmutatni mindenkinek, hogy "a baloldalnak Soros György, a Jobbiknak pedig Simicska Lajos a gazdája" - fogalmazott.



Jelezte: több mint kétezer plakátot helyeznek ki országszerte, ehhez a támogatást a Fidesz országos elnökségétől kérték és kapják, "a Fidesz költségvetéséből átlátható módon és nem egy milliárdostól, ahogy azt a Jobbik tette nemrég".



Böröcz László kijelentette: itt az ideje, hogy a milliárdosok napfényre kerüljenek, s a milliárdosok orrára koppintsanak.

Böröcz László, a Fidelitas elnöke sajtótájékoztatót tart a kormánypárt ifjúsági társszervezetének új plakátkampányáról a belvárosi Erzsébet téren 2017. április 27-én. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt



MTI