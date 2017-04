Koszovó ünnepel Haradinaj szabadon bocsátása miatt

2017. április 27. 14:31

Koszovóban az emberek utcára vonulva ünnepeltek, a szerb kormány viszont botrányosnak és szégyenletesnek nevezte, hogy elutasította a Szerbiában háborús bűnökkel vádolt Ramush Haradinaj volt koszovói miniszterelnök és lázadóparancsnok kiadatását Belgrádnak az ügyében eljáró francia fellebbviteli bíróság csütörtökön.

A szerb hatóságok a döntés ellen kifogást már nem emelhetnek.



Haradinaj még a colmari bíróság épülete előtt kijelentette, "ezt a csatát megnyertük", majd hozzátette, hogy azonnal megkezdi hazatérésének előkészületeit.



Hashim Thaci koszovói elnök szerint Ramush Haradinaj szabadon bocsátása jó hír az egész ország számára, hiszen azt bizonyítja, hogy "a demokratikus világ nem vesz tudomást az egykori Koszovói Felszabadítási Hadseregre (UCK) vonatkozó, megalapozatlan szerb vádakról".



A koszovói kormány közleményben emelte ki, hogy a szerb elfogatóparancs törvénytelen és megalapozatlan volt, a francia bíróság döntése pedig annak a megerősítését jelenti, hogy az igazság Haradinaj oldalán áll. Pristina szerint továbbá az is jól látszik, hogy a Ramush Haradinaj, illetve más UCK-tagok ellen kiadott szerb elfogatóparancsok mögött a politika áll. Kadri Veseli házelnök a Facebookon úgy reagált: országa erre a döntésre számított, és reméli, hogy hasonló esetre nem kerülhet sor.



Eközben Koszovó utcáin lövöldözéssel és tűzijátékkal ünnepelték az emberek, hogy a volt miniszterelnök hamarosan hazatérhet. A várakozások szerint már csütörtökön este megérkezik Pristinába.



Szerbiában mindazonáltal megdöbbenéssel fogadták a hírt, Belgrád ugyanis azzal vádolja a volt felkelőparancsnokot, hogy 1999 júniusában szerb polgári személyek elleni kínzásokban és kivégzésekben vett részt Koszovóban.



A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök ügyében ítélkező hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY) 2008-ban és 2012-ben - utóbb jogerősen - felmentette a koszovói politikust az ellene felhozott vádak alól, Belgrád szerint viszont a bűnöket, amelyekkel most vádolják, még nem vizsgálták.



Aleksandar Vucic miniszterelnök csütörtökre rendkívüli kormányülést hívott össze, amely után sajtótájékoztatón közölte, "ha nem volna szomorú, akkor vicces lenne", hogy a bíróság azzal indokolta döntését, Haradinaj kiadatása súlyos következményekkel járna a vádlottra nézve. "Nem is csokoládéra és cukorkára hívtuk, hanem hogy háborús bűnökért feleljen" - fűzte hozzá.



Kijelentette, hogy a döntést a szerb kormány szégyenletesnek, botrányosnak, jogellenesnek, igazságtalannak, de legfőképpen politikai indíttatásúnak tartja.



Vucic szemtanúk és túlélők erőszakról, gyilkosságról és kínzásokról szóló vallomásaiból is felolvasott a sajtótájékoztatón, majd gúnyosan megjegyezte, hogy mindezeket Haradinaj és "nemzeti hősöknek" tartott társai, az UCK tagjai követték el. Szerinte a vallomások és a bizonyítékok alapján, és nem politikai megfontolásból kellett volna dönteni.



A szerb parlament Koszovó-ügyi bizottságának elnöke szerint politikai - és nem igazságügyi - döntés született Franciaországban, ami bátorítást adhat a koszovói albán szélsőségeseknek. Milovan Drecun kiemelte: a megdönthetetlen szerb bizonyítékok ellenére is elengedték Ramush Haradinajt, ami hibás és elfogadhatatlan döntés volt.



Belgrádi politikusok korábban arról beszéltek, hogy ha Párizs nem adja ki Haradinajt, Szerbia megszakíthatja a kiadatási megállapodását Franciaországgal. Erről azonban most nem esett szó. Viszont a kormányfő kijelentette: Belgrádban bekérették Szerbia párizsi nagykövetét egyeztetés céljából, valamint Belgrád tiltakozójegyzéket küld Franciaországnak a szerinte igazságtalan és politikai indíttatású szabadon bocsátás miatt.



A 48 éves Haradinajt, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egykori regionális parancsnokát, aki ellen Szerbia nemzetközi elfogató parancsot adott ki, január 4-én állította elő a francia rendőrség Bazel-Mulhouse repülőterén, majd szabadon bocsátották a kiadatásra vonatkozó bírósági döntés meghozataláig, de nem hagyhatta el Franciaországot.



Hashim Thaci az UCK politikai vezetője volt.

