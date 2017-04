Újabb légicsapás érte Északnyugat-Szíriát

A szíriai helyzettel foglalkozó aktivisták beszámolója szerint legalább 19-en vesztették életüket a felkelők kezén lévő, északnyugat-szíriai Idlíb tartomány számos részét ért, részben mentőszolgálatok és egészségügyi központok ellen intézett légicsapásokban.

A Szíriai Polgári Védelem nevű kutatási és mentési szervezet elmondása szerint négy egészségügyi dolgozó vesztette életét a Deir-es-Sarki-i egyetemi kórház elleni támadásban, és további négy önkéntes mentő halt meg a Maarzita-i mentőszolgálatot ért légicsapásban.

Az aktivisták által vezetett Idlíb Médiaközpont jelentése szerint további négy ember lelte halálát egy hordóbomba-támadásban Hán Sejkúnban, ahol április 4-én a szíriai rezsim légiereje mérgesgáz-támadást hajtott végre a polgári lakosság ellen a nyugati országok álláspontja szerint. Az aktivisták szerint a mostani légitámadás mögött feltehetőleg Oroszország vagy a szíriai kormány áll. Rendszeresen indít támadásokat a tartomány különböző részei ellen az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció is, amelynek meggyőződése szerint a térségben számos, az al-Kaida iszlamista terrorszervezettel szoros kapcsolatban álló terrorista állása található.

Az Idlíb Médiaközpont szerint összesen 19-en haltak meg a tartomány különböző részeit ért csütörtöki támadásokban. Ugyanennyi áldozatról számolt be a londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) is, amelynek közleménye szerint a halálos áldozatok között kilenc gyermek is szerepel.

A szíriai polgárháború során földönfutókká vált szíriaiak százezrei kerestek eddig menedéket a nagyrészt a keményvonalas ellenzéki lázadók ellenőrzése alatt álló idlíbi tartományban.