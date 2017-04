Az izraeli légvédelem lelőtt egy repülő célpontot

2017. április 27. 22:13

Az izraeli légvédelem lelőtt egy repülő célpontot - valószínűleg egy drónt - a Golán-fennsík fölött - közölték csütörtök kora este izraeli katonai források és szemtanúk.

A légvédelem Patriot típusú rakétákat vetett be. A sajtó beszámolója szerint Cfat város lakosai két rakéta indítását észlelték, és utána robbanásokat hallottak. Egyelőre nem tudni, hogy a pilóta nélküli repülőgépnek vélt célpontot Szíria vagy a megszállt terület fölött lőtték-e le.



A hadsereg szóvivője csak annyit tett közzé, hogy Patriot típusú anti-ballisztikus elfogórakétával robbantották fel a Szíriából indított célpontot.



A Háárec című újság honlapja emlékeztetett rá, hogy 2016-ban egy drón Szíriából négy kilométer mélyen behatolt Izrael légterébe, majd visszatért, noha az izraeli légierő akkor is kilőtt ellene két Patriot rakétát, azoknak nem sikerült megsemmisíteniük a pilóta nélküli repülőgépet.



A 2014-es gázai Erős szikla hadművelet idején az izraeli hadsereg sikeresen elfogott két, a Gázai övezetből indított drónt, egyet Asdód, egyet pedig Askelón tengerparti városok fölött. Ebben az évben hasonló sorsra jutott egy Szíriából betévedt drón is.



Az incidens pár órával azután történt, hogy Szíria szerint Izrael légicsapást mért egy Damaszkusz melletti katonai létesítményre. A Reuters hírügynökség névtelenül nyilatkozó hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a légicsapás a Hezbollah libanoni síita radikális szervezet egyik nagy fegyverraktárát vette célba. A támadás nagy erejű robbanással járt, amelyet hallani lehetett szerte a szíriai fővárosban.

MTI