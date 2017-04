Közép-európai koprodukciós tévéfilm Mária Teréziáról

2017. április 28. 11:55

Mária Terézia (1717-1780) osztrák császárnőről, magyar és cseh királynőről készít kétrészes televíziós játékfilmet a neves Habsburg-házi uralkodó születésének 300. évfordulója alkalmából négy közép-európai ország közszolgálati televíziója.

A Cseh Televízió, az osztrák ORF, a szlovák RTVS és a közmédia együttműködésében készülő alkotást a napokban kezdték el forgatni a dél-morvaországi Kromerízben. Az osztrák származású hollywoodi rendező, Robert Dornhelm vezetése alatt készülő film a tervek szerint karácsony előtt kerül a négy ország közszolgálati televízióinak képernyőjére.



Mária Teréziát Marie-Luise Stockinger osztrák színésznő alakítja. A koprodukciós alkotásban az osztrákokon kívül magyar, cseh és szlovák színészek is szerepelnek.



"Nagyon érdekes szerelmi történetről van szó, amely egyben politikai dráma is. Nem szeretném, ha a film egy múzeumi látogatáshoz lenne hasonló. Az a célom, hogy felismerjük benne korunk problémáit természetesen a múlt szemszögéből nézve" - mondta Robert Dornhelm.



A történet 1723-ban kezdődik, amikor VI. Károly osztrák császárt a hradzsini Szent Vitus-székesegyházban cseh királlyá is koronázzák. A film VI. Károly lányáról, a későbbi császárnőről szól, aki már kislányként beleszeretett későbbi férjébe, Lotaringiai Ferencbe. Bemutatásra kerül Mária Terézia uralkodásának kezdete, a magyar királyi korona átvétele, anyasága, 16 gyermekének a megszületése is. Kromerízen kívül a film jeleneteit főleg Pozsonyban és Bécsben fogják felvenni.



A film forgatását a cseh és a szlovák televízió közös forgatócsoportja végzi. Az alkotás érdekessége, hogy minden színész az anyanyelvét használja, hogy az az adott ország televíziójában vetítve autentikus legyen. Az idegen színészek hangját szinkronizálni fogják.



Jan Max kreatív producer szerint a kétrészes film költségvetése "európai színvonalú". A pénz jelentés részét a több mint 2500 darab korabeli kosztüm és mintegy 400 paróka előállítására használják fel.

MTI