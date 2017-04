A felmentett horvát miniszterek folytatják a munkát

2017. április 28. 12:36

Annak ellenére, hogy Andrej Plenkovic kormányfő csütörtökön leváltotta a kisebbik kormánypárt, a Híd Függetlenek Listája (Híd) három miniszterét Horvátországban, utóbbiak pénteken bementek munkahelyükre és folytatják a munkát - közölte a helyi sajtó.

A csütörtöki kormányülésen a Híd miniszterei közül három - Vlaho Orepic belügyminiszter, Slaven Dobrovic környezetvédelmi és energetikai miniszter, valamint Ante Sprlje igazságügyi miniszter - a kormány azon döntése ellen szavazott, hogy utasítsák vissza az ellenzéki Szociáldemokrata Pártnak (SDP) a Zlatko Maric pénzügyminiszter visszahívására vonatkozó indítványát. A Marichoz hasonlóan a nagyobbik kormánypárt, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) színeiben politizáló Plenkovic ezután a három miniszter leváltását kérte. A kormányfő a közszolgálati televíziónak csütörtökön este adott interjújában kijelentette: a miniszterek többé nem tagjai a kormánynak és pénteken csak azért mehetnek be a munkahelyükre, hogy összeszedjék személyes dolgaikat. Reggelre a kormány weboldaláról is lekerült mindhárom miniszter életrajza.



A horvát jog ugyanakkor nem szabályozza egyértelműen a miniszterek leváltásával kapcsolatos eljárást.



Vlaho Orepic, miután pénteken az előzmények ellenére felvette a munkát minisztériumában, az újságíróknak úgy nyilatkozott: őt a parlament választotta meg, és csakis a parlament válthatja le. "Andrej Plenkovicnak pedig be kell tartania a játékszabályokat" - mondta.



A belügyminiszter felszólította az embereket, hogy reagáljanak a történtekre, mert szerinte hatalommal való visszaélés történt.



"Horvátország komoly politikai válságban van, és a népnek azonnal válaszolnia kell, jobban, mint bármikor," - húzta alá.



A horvát televíziós csatornák közlése szerint a másik két leváltott miniszter is munkába állt. Egyedül Ivan Kovacic (Híd) első miniszterelnök-helyettes, közigazgatási miniszter nem ment be munkahelyére, akit nem váltottak le, mert más elfoglaltsága miatt nem is vett részt a csütörtöki kormányülésen, de később a sajtónak úgy nyilatkozott: ő is a kormányfő döntése ellen szavazott volna.



A horvát lapok egyetértenek abban, hogy a kormányfő döntése vezetőhöz és államférfihoz méltó volt, de kockázatos is. A két párt viszonya a kezdetek óta nem felhőtlen, a Híd az elmúlt hat hónapban úgy viselkedett, mint a HDZ kormányon belüli ellenzéke - jegyzik meg az elemzők.



Ami a további kormányzást illet, a Vecernji List című horvát napilap arról cikkezett, hogy a HDZ-nek a Híd nélkül nincs meg a többsége a parlamentben. A lap szerint amíg el nem múlnak a május 21-ei helyhatósági választások, a többség a nemzetgyűlésben napirendi ponttól napirendi pontig változik majd. Az önkormányzati választások eredményétől függően pedig később vagy létrejön egy új parlamenti többség vagy szeptemberben előrehozott választások lesznek.



A Jutarnji List című liberális napilap arról írt, mely pártok csatlakozhatnának az új parlamenti többséghez. A számításokból kiderült, hogy a 151 fős horvát parlamentben a Híd nélkül mindössze 73 szavazata van a HDZ-nek az elegendő 76 szavazat helyett. A horvát parlamenti ellenzéki pártok képviselői még csütörtökön sorra úgy nyilatkoztak, nem támogatják Andrej Plenkovic azon törekvését, hogy új parlamenti többséget hozzon létre.



A HDZ jelenleg a diaszpóra képviselőivel együtt 57 képviselőre számíthat, emellett a frakcióhoz csatlakozó még négy képviselőtől (HDSSB-HSLS-HKD) és 8 kisebbségi képviselőtől, valamint Radimir Cacic Reformista pártjának 2 és Milan Bandic zágrábi polgármester BM 365 nevű pártjának 2 képviselőjétől remélhet támogatást.



A legtöbb politikai szakértő azzal vádolja a Hidat, hogy túlfeszítette a húrt, és a helyhatósági választások eredménye - ahol a HDZ-vel riválisai egymásnak - fontosabb volt számára, mint az ország érdeke. A pártnak mindössze 15 képviselője ül a száborban és négy minisztere volt a kormányban, Bozo Petrov pártelnök pedig a nemzetgyűlés elnöke lett.

MTI