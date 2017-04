Szijjártó: Macedónia intő példa

2017. április 28. 12:46

Amit Macedóniában látunk, az a sorozatos külső beavatkozások következménye, és világosan mutatja, milyen veszélyekkel jár, ha egy ország életébe kívülről beavatkoznak - foglalt állást pénteken a szkopjei tiltakozásokkal és a parlament elleni támadással kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az uniós külügyminiszterek máltai találkozóján tartózkodó tárcavezető az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy Macedóniának korábban stabil kormánya volt, amely egymás után öt választáson is győzni tudott.



"Az elmúlt két-három évben azonban egymást követték a durva beavatkozások Macedónia belső ügyeibe. Több ezer kilométerre lévő országok nagykövetségei diktálták a választási időpontokat, Soros Györgyhöz kötődő szervezetek finanszírozták a kormányellenes akciókat, a kisebbségi pártokat pedig egy szomszédos ország kormánya látta el utasításokkal" - magyarázta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy mindennek következménye elszomorító: instabilitás, fejetlenség, erőszak.



"Macedónia példája világosan mutatja, milyen veszélyekkel jár, ha egy ország életébe kívülről beavatkoznak" - húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter.



A szkopjei parlamentbe csütörtökön tüntetők törtek be, az összetűzésekben mintegy száz ember megsérült, köztük képviselők és újságírók is. A legutóbbi választáson az eddigi szociáldemokrata ellenzék alulmaradt ugyan a jobbközép kormánypárttal szemben, de albán szövetségeseivel többséget tudna kialakítani a törvényhozásban. Ez a többség csütörtökön - a napirendtől eltérve - új, albán házelnököt választott a parlament élére, miután a jelenlegi elnök szünetet rendelt el. A választás jogszerűségét a jobboldali megkérdőjelezi, s a tüntetők az új parlamenti elnök megválasztásán háborodtak fel, emiatt hatoltak be a törvényhozás épületébe.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélget Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszterrel Valettában 2017. április 28-án. MTI Fotó: KKM / Szabó Árpád

