Netanjahu: Érzéketlenül viselkedett Sigmar Gabriel

2017. április 28. 14:49

Érzéketlenül viselkedett Sigmar Gabriel német külügyminiszter Izraelben, ezért nem jött létre a találkozó vele - mondta Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő egy pénteki német lapinterjúban. A német külügyminisztérium szóvivője visszautasította állításait.

Benjámin Netanjahu a Bild című lapban közölt interjúban kiemelte: a Jeruzsálemben keddre tervezett találkozó azért hiúsult meg, mert "nem fogadom más országok diplomatáit, akik Izraelbe látogatnak és olyan szervezetekkel találkoznak, amelyek háborús bűnösöknek nevezik katonáinkat".



Hozzátette: érzéketlenségnek tartja, hogy Sigmar Gabriel az izraeli útján ilyen találkozókon vett részt. Arra a kérdésre, hogy Izrael barátjának tartja-e a német diplomácia vezetőjét, csupán annyit mondott, reméli, hogy a miniszter a következő látogatásán "velem találkozik, és nem egy radikális, a társadalom szélén lévő csoporttal, amely aláássa Izrael biztonságát".



Kiemelte, hogy nem hajlandó találkozni politikusokkal, akik "eljönnek Izraelbe és legitimitással ruháznak fel a társadalom szélén elhelyezkedő csoportokat".



A jobboldali Likud párt vezetője azt is elmondta, megpróbálta telefonon elérni Sigmar Gabrielt, hogy elmagyarázza álláspontját, de ő "elutasította" a telefonbeszélgetést.



Martin Schäfer külügyi szóvivő pénteken Berlinben a kormányszóvivői tájékoztatón kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy Sigmar Gabriel kedden véget ért kétnapos izraeli látogatását a berlini izraeli nagykövetség bevonásával, a legnagyobb körültekintéssel és az izraeli érzékenységek figyelembevételével tervezték.



Schäfer szerint "igen komoly meglepetés volt" a küldöttség számára, amikor kiderült, hogy az izraeli kormányfő mégsem kíván megbeszélést folytatni a miniszterrel. Meglepő volt a szóvivő szerint a magyarázat is, mert "senki, még izraeli tárgyalópartnereink sem ismerték" azt a "Netanjahu-doktrínát", miszerint az izraeli kormányfő nem találkozhat olyan vendégekkel, akik találkoznak az izraeli kormány politikáját és a palesztin területeken folytatott izraeli tevékenységet kritikusan szemlélő helyi társadalmi szervezetek képviselőivel.



A külügyi szóvivő hozzátette, hogy a miniszter és küldöttsége a kérdéses órákban végig szinte hallótávolságban volt a miniszterelnöki hivataltól, így bármikor lett volna lehetőség az eszmecserére. Azonban az izraeli fél ahhoz a feltételhez kötötte a Netanjahu-interjúban említett telefonbeszélgetést, hogy a német külügyminiszter "nyomást gyakorol" az izraeli fél által bírált szervezetekre. Ezt a feltételt a német diplomácia vezetőjének nem állt módjában teljesíteni - ismertette Martin Schäfer, megjegyezve, hogy Berlin egészen másként ítéli meg az érintett szervezeteket, mint az izraeli kormány.



Sigmar Gabriel izraeli látogatása során megbeszélést folytatott mások mellett Reuven Rivlin államfővel és jogvédőkkel is, akik bírálják az izraeli kormányt, így találkozott mások mellett a Breaking the Silence (Törjük meg a csendet) nevű csoport aktivistáival. Ez a csoport kritikusan viszonyul az izraeli vezetés telepes politikájához, tagsága mindenekelőtt a hadsereg tagjaiból és tartalékosokból áll, és a megszállt palesztin területeken szolgáló katonákkal készít riportokat. A jelentésekben foglalt nyilatkozatokat név nélkül teszik közzé.

MTI