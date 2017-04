Új taggal bővül a NATO

2017. április 28. 18:18

Tizenegy évi csatlakozási tárgyalás után Montenegró a NATO teljes jogú tagjává válhat, a 81 tagú törvényhozás ugyanis 46 igen szavazattal – az összes jelen lévő képviselő támogatásával – elfogadta az ország NATO-csatlakozásáról szóló törvényt pénteken Cetinjében.

A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint Dusko Markovic miniszterelnök parlamenti felszólalásában történelminek nevezte a döntést. Hozzáfűzte, hogy az európai uniós és a NATO-csatlakozás a béke és a stabilitás biztosítéka, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés alapja. A voksolás a várakozások szerint alakult, a 81 képviselőből ugyanis csak 46 szavazatára lehetett számítani, mivel az ellenzék többsége az októberi választások óta bojkottálja a parlament munkáját. Az ülésen az ellenzéki pártok közül csak a szociáldemokraták vettek részt, ők is támogatták a javaslatot.

A parlamenti ülés idején tiltakozók tüntettek az épület előtt, és NATO-zászlót égettek, miközben árulóknak és rablóknak nevezték a kormánypárti képviselőket.

A NATO-csatlakozásról egyébként a kormánypártok és az ellenzék véleménye megoszlik. Az ellenzéki politikusok szerint egyrészt nem a parlamentben, hanem népszavazás keretében kellett volna arról dönteni, hogy a balkáni ország csatlakozzon-e az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez, másrészt azért is ellenzik a csatlakozást, mert inkább az Oroszországgal fenntartott kapcsolat erősítését szorgalmazzák.

A 650 ezres Adria-parti országnak ugyan csak nagyon kicsi hadserege van, ám stratégiailag kiváló fekvésének köszönhetően a NATO az egész Adriai-tengert a befolyása alatt tarthatja. A tengerparton fekvő országok közül Olaszország, Horvátország és Albánia már a katonai szövetség tagja. Oroszország és az oroszbarát pártok azért is ellenzik a csatlakozást, mert a térség hagyományosan Moszkva befolyása alá esik, és jelenleg is nagyszámú orosz befektetés található az országban. A podgoricai nyugatbarát kormány korábban annak a gyanújának is hangot adott, hogy Oroszország állhat az októberi parlamenti választáson leleplezett puccskísérlet mögött, Moszkva azonban elutasította a vádakat.

A törvény hatályba lépését követően, Montenegró a megerősítésről szóló dokumentumot továbbítja az Egyesült Államoknak mint a csatlakozásról szóló megállapodás felelősének. A megerősítés elfogadásának időpontja egyben Montenegró NATO-csatlakozásának momentuma is. Montenegró és a NATO között 2006 novemberében kezdődtek meg a csatlakozási tárgyalások, Podgorica a nyugati katonai tömb 29. tagja lesz.

mti