Átvették a parancsnoki zászlót a magyarok Koszovóban

Magyarország átvette a NATO koszovói missziójának (KFOR) harcászati tartalék zászlóaljának vezetését.

A Koszovóból kivonuló portugál kontingens ünnepélyes keretek között adta át a parancsnoki zászlót a magyar kontingens parancsnokának pénteken Pristinában. Mostantól a Magyar Honvédség zászlóalj erejű, azaz önálló manőverekre képes köteléket biztosít egy NATO misszióban.

A NATO Kosovo Force (KFOR) harcászati tartalék zászlóalj egy krízis esetén azonnal bevethető egész Koszovóban. A zászlóaljat eddig Portugália és Magyarország biztosította. Portugália csapatkivonásával a parancsnokság vezetését és egyben teljes feladatrendszerét a mintegy 400 tagúra bővített magyar kontingens látja el.

Alaposan felkészültek

A parancsnoki átadás-átvételi ünnepségen mondott beszédében Giovanni Fungo, a KFOR parancsnoka megköszönte Portugália eddigi szerepvállalását. A zászlóalj eddigi portugál vezetése alatt nagyban hozzájárult Koszovó biztonságának fenntartásához – jegyezte meg.

A vezérőrnagy hangsúlyozta, hogy a portugál és magyar katonák kiváló együttműködésben teljesítették a zászlóalj feladatát: segítették Koszovó biztonságát, stabilitását. Az olasz nemzetiségű parancsnok egyúttal meggyőződését fejezte ki, hogy Budai Attila alezredes, a magyar kontingens parancsnoka és valamennyi katonája továbbra is kiemelkedően látják el a harcászati tartalék zászlóalj feladatait.

Budai Attila a sajtónak nyilatkozva elmondta: az elmúlt hetekben, hónapokban több speciális gyakorlatot kellett végrehajtaniuk, hogy elérjék az úgynevezett műveleti készenlétet. A felkészítés során a KFOR-ban szolgáló más nemzetek katonáival közösen részt vettek például tömegoszlatási gyakorlaton.

Az alezredes elmondta: a KFOR-parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó – több mint 300 magyar katonából álló – harcászati manőver zászlóalj Koszovó teljes területén különböző feladatokra bevethető. Ebbe beletartozik a mozgásszabadság fenntartása, járőrözés, fontosabb épületek, objektumok őrzés-védelme, illetve, ha szükséges, tömegoszlatási feladatokat is ellátnak majd.

Bizalom a NATO részéről

Huszár János, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának (ÖHP) parancsnoka elmondta: szükség esetén Koszovó belső rendjének fenntartásában is részt kell venniük a magyar katonáknak. A vezérőrnagy elmondása szerint a belpolitikai viták mentén, illetve Koszovó rendezetlen nemzetközi helyzete miatt például a szerb és albán lakosság között időről-időre fellángolnak az ellentétek, de Koszovóban jelenleg “viszonylag nyugalom” van. A 2011-es vagy az azt megelőző időszakhoz hasonló összecsapások az elmúlt években nem voltak, ennek a nyugodt helyzetnek a fenntartását szolgálják a KFOR katonái.

Az ÖHP parancsnok kiemelte, hogy a KFOR harcászati tartalék zászlóalj átvételével mind létszámban, mind technikai eszközt tekintve nagyobb erővel van jelen a honvédség Koszovóban. Az, hogy a zászlóalj parancsnokságát, s teljes feladatrendszerét a magyarok látják el, bizalom és megbecsülés a NATO részéről – jegyezte meg Huszár János.

A vezérőrnagy kifejtette: a magyar katonák világszerte számos helyen: Nyugat-Balkánon Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában, továbbá Irakban és Afganisztánban, valamint több kisebb misszióban, például Maliban vesznek részt nemzetközi feladatokban. A magyar katonák minden műveletben kiválóan helytálltak, s helytállnak most is. A parancsnok szerint ennek is köszönhető, hogy Magyarország ilyen szerepet vállalhat egy NATO vezette KFOR misszióban.

A kezdetektől ott vagyunk

A Magyar Honvédség jelenleg mintegy ezer katonával vesz részt külföldi missziókban. A közelmúltban történt létszámbővítés nyomán Koszovóban jelenleg mintegy 400 magyar katona szolgál.

Magyarország a kezdetektől, 1999 óta vesz részt a NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó erőben (KFOR), melynek feladata a Koszovón belüli ellenségeskedések kiújulásának megakadályozása, tűzszüneti megállapodás betartása, a szerb enklávék védelme, valamint a koszovói biztonsági szektor kialakításának támogatása.

A parancsnoki átadás-átvételi ünnepség után kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Korom Ferenc, aki 2015 októberétől a KFOR-parancsnokhelyettesi posztját töltötte be, az Amerikai Egyesült Államok magas rangú kitüntetését vette át.