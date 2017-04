Rendelettel vonták meg a román elnök egyik hatáskörét

2017. április 29. 00:45

Aggodalomra ad okot, hogy a román kormány sürgősségi rendelettel, egyeztetések nélkül vonta meg Klaus Iohannis román elnök egyik hatáskörét, amely a telekommunikációs hatóság vezetőségének kinevezésére vonatkozott - jelentette ki pénteken Madalina Dobrovolschi, a román elnök szóvivője.

A szóvivő azt követően nyilatkozott, hogy a kormány a héten sürgősségi rendelettel módosította a telekommunikációs hatóság elnökének és alelnökeinek kinevezési eljárását. Elrendelte, hogy ezentúl nem az államfőnek kell jóváhagynia a kinevezést, hanem a parlament két házának kell szavaznia a kormány által javasolt személyekről.



Romániában a kormánynak lehetősége van sürgősségi rendeleteket elfogadnia, amelyeket később a parlamentnek is meg kell erősítenie, de addig is azonnal hatályba lépnek.



Dobrovolschi rámutatott, Klaus Iohannis államfő aggasztónak tartja, hogy a kabinet nem átláthatóan működik, hiszen úgy tűzte napirendre a rendeletet, hogy azelőtt senkivel nem egyeztetett.



A telekommunikációs piacot felügyelő hatóságnak hónapok óta nincs vezetősége. A szóvivő szerint a régi eljárás is lehetővé tette volna új elnök és alelnökök kinevezését, ehhez a kormánynak meg kellett volna tennie a jelöléseket, és nem lett volna szükség jogszabály-módosításra.



"A kormánynak meg kell értenie, hogy a transzparencia, a kiszámíthatóság alapvető fontosságú a felelős kormányzáshoz. Az alkotmányt valamennyi intézménynek tiszteletben kell tartania" - mondta Madalina Dobrovolschi.



Korábban a kormány szóvivője úgy nyilatkozott, "teljesen természetes", hogy a telekommunikációs hatóság vezetőiről a parlament döntsön.



A jobbközép liberálisok támogatásával elnöki székbe juttatott Klaus Iohannis államfő és a balközép szociálliberális román kormány között legutóbb január végén alakult ki éles konfliktus, amikor a kabinet egy sürgősségi rendelettel enyhített a büntető törvénykönyv bizonyos cikkelyeinek szigorán. A nagyszabású utcai tiltakozások és a nemzetközi bírálatok hatására a szociáldemokrata Sorin Grindeanu miniszterelnök által vezetett kabinet végül hatályon kívül helyezte a vitatott rendeletet.

MTI