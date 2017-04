Tusk: az EU szoros kapcsolatot szeretne Londonnal

2017. április 29. 11:24

Nem kérdés, hogy az Európai Unió (EU) a kiválást követően is szoros és erős kapcsolatot akar tartani az Egyesült Királysággal - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szombaton, az unióban maradó tagállamok brüsszeli csúcstalálkozóját megelőzően.

Tusk hangsúlyozta, hogy mielőtt a Nagy-Britannia kilépését követő időkről, az EU jövőjéről folytatnának megbeszélést az uniós 27-ek állam-, és kormányfői, felelősséggel és határozottsággal át kell gondolniuk a múltat is. Ez az egyetlen útja az előrehaladásnak - vélekedett.



Tartós garanciákra van szükség minden olyan polgár és családja számára, akiket bármilyen formában érint a kilépés a csatorna mindkét oldalán. Ez kell legyen a legfontosabb úgy az unió, mint az Egyesült Királyság számára - hangsúlyozta.



Közlése szerint az Európai Bizottság már előkészített egy pontos és részletes listát a polgárok jogaira vonatkozóan, amelyet az uniós vezetők szombati ülésükön áttekintenek.



Kijelentette, hogy az unióban maradó 27 tagországnak egységesnek kell maradnia. Ez az egyetlen garancia arra, hogy az egyeztető tárgyalások eredményre vezessenek. Ezt azt is jelenti, hogy az uniós egység az Egyesült Királyság érdeke is - vélekedett.



Tusk reményét fejezte ki, hogy az uniós intézmények és tagországok jelenlegi összetartása megmarad a jövőben is.



Szombaton csúcstalálkozót tartanak az unióban maradó tagállamok vezetői az Egyesült Királyság uniós kilépéséről Brüsszelben. A "huszonhetek" vezetői várhatóan iránymutatásokat fogadnak el a britek tagságának megszűnéséről szóló tárgyalásokra vonatkozóan.

