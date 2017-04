Hollande: Nagy-Britannia megfizeti a kilépés árát

2017. április 29. 15:07

Elkerülhetetlen, hogy Nagy-Britannia megfizesse az unióból való kilépés árát - jelentette ki Francois Hollande francia elnök szombaton, az unióban maradó tagállamok brüsszeli csúcstalálkozóját megelőzően.

Hollande aláhúzta: nem szabad büntetni, de annak egyértelműnek kell lennie, hogy Nagy-Britanniának gyengébb pozíciója lesz a kilépést követően, mint az unió tagjaként.



A francia elnök elutasította azokat a vélekedéseket, hogy Theresa May brit kormányfő tárgyalási pozícióit erősíthetné a június 8-ra kitűzött brit parlamenti választásokon várható nagy arányú győzelme. Véleménye szerint a brit szavazás kimenetele nem fogja befolyásolni az uniót. Az EU elveit és céljait már kialakították, és a tárgyalók ezt az irányvonalat fogják követni - mondta Hollande.



Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök a tervezett brit választásokról úgy vélekedett, hogy azokkal Theresa May a konzervatív párton belüli problémákat kívánja megoldani, nem csak azt akarja elérni, hogy az úgynevezett "kemény" vagy "puha" Brexit közül lehessen választani. A brit miniszterelnök "meglepettnek tűnik, hogy az EU-huszonhetek egységesek, de ez a helyzet" - tette hozzá.



Michel Barnier, a kilépési feltételekről Londonnal folytatandó tárgyalások munkacsoportjának az uniós bizottság által delegált vezetője szerint Nagy-Britannia érdeke is az EU egysége, amely növelné a Brexit-megállapodás esélyeit. Úgy vélekedett, a szombati rendkívüli uniós csúcstalálkozó az unióban maradó tagállamok egységét mutatja, de ez nem Nagy-Britannia ellen irányul - húzta alá.



Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kijelentette, hogy a Brexit nem fogja befolyásolni az unió globális tevékenységét. Elmondta, hogy a brüsszeli csúcstalálkozó határozott üzenetet kíván küldeni Londonnak az unió 27 tagállamának egységéről. A tárgyalások második szakaszában kerül majd elő az Egyesült Királysággal kialakítani kívánt kapcsolatok, a külkapcsolatok és a biztonságpolitika témája - tette hozzá.



Angela Merkel német kancellár kijelentette, hogy az unió jó kapcsolatokat akar az Egyesült Királysággal a kilépést követően is, ugyanakkor közösen és határozottan kell képviselni a "huszonhetek" érdekeit. "Eddig ez sikerült, ami jó alapot ad a tárgyalásokhoz" - fogalmazott.

MTI