A nemzeti konzultáció az unió megújítását célozza

2017. április 29. 16:54

A nemzeti konzultáció nem Európa-ellenes, sőt kifejezetten Európa-párti, és az unió megújítását célozza a nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések megvédése érdekében - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szombaton Budapesten.

Tuzson Bence a sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Magyarország "soha nem látott nyomás alatt van", így soha nem volt aktuálisabb, hogy a magyar emberek kiálljanak Magyarország érdekében.



Szerinte ennek a legjobb eszköze a nemzeti konzultációs kérdőív kitöltése és visszaküldése. "Egy ország politikája csak akkor lehet sikeres, ha amögött ott állnak az emberek" - fogalmazott az államtitkár.



A nemzeti konzultáció legfontosabb kérdése a bevándorláspolitikáról szól, Brüsszel ugyanis arra kívánja kényszeríteni Magyarországot, hogy "illegális migránsokat engedjen be" - fejtette ki, hozzátéve, ezt jelentené ugyanis, ha a mostani, a határon lefolytatott eljárásokat ismét felváltanák az unió területén végzett eljárások. "Ezt semmiképpen sem szeretnénk" - tette hozzá.



Tuzson Bence másodikként az energiaunó kérdését, vagyis a rezsicsökkentés eredményeinek megvédését említette. Kiemelte, Brüsszel a szabad versenyre, vagyis az energetikai vállalatokra hagyná az ármegállapítás jogát, a magyar kormány szerint azonban az a jó megoldás, ha létezik egy plafon az energiárak megfékezésére. "Ha Brüsszel versenyt hoz létre ezen a területen, az nem fogja szolgálni az emberek érdekét, ezt a plafont az energiaárak át fogják törni" - fogalmazott.



A magyar kormány ragaszkodik továbbá ahhoz is, hogy Magyarországon átláthatóak legyenek a "különböző fizetett aktivista csoportok", vagyis a tevékenységük minden magyar ember előtt világos legyen és be kelljen számolniuk a bizonyos összeg feletti külföldi támogatásokról - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.



"Minden magyar embernek joga van tudni azt, hogy milyen aktivista csoportok, milyen fizetett ügynökszervezetek, kinek az érdekében tevékenykednek" - mondta, hozzátéve, senki nem kívánja korlátozni ezen szervezetek magyarországi működését.



Tuzson Bence alapvető fontosságúnak nevezte azt is, hogy Magyarországnak joga maradjon saját politikát folytatnia a munkahelyteremtésben. Ez ugyanis ma nagy eredménye Magyarországnak, mivel a munkanélküliség 4,5 százalék körül van, miközben a bérek is komolyan növekednek - húzta alá, megjegyezve, "Brüsszel ezen a területen is támadásokat indított", például a közmunka ellen.



A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár végül a nemzeti konzultáció adópolitikára vonatkozó kérdését is fontosnak nevezte, szerinte ugyanis amennyiben az ország azt nem lenne képes maga meghatározni, akkor "gazdaságpolitikailag is zárt pályára" kerülne. "Magyarország az adócsökkentések politikáját választotta" - hangsúlyozta Tuzson Bence, aki szerint amennyiben Brüsszel megtámadja a magyar adópolitikát, ahogy azt korábban tette például a fordított áfa esetében, akkor végül az adóemelés politikájára kényszerítheti Magyarországot. "Mi a továbbiakban is az adócsökkentés politikáját szeretnénk folytatni" - nyomatékosította az államtitkár.



Tuzson Bence mindezekre hivatkozva mindenkit arra kért, hogy küldje vissza a nemzeti konzultációra adott válaszait, egyúttal kérdésre válaszolva megjegyezte, hamarosan eléri a 600 ezret a már visszaküldött kérdőívek száma.



További kérdésekre válaszolva szólt arról is, "minimum megtévesztőek" az Európai Bizottság állításai a konzultáció kérdéseiről, ezért a kormány részletes választ ad majd az uniós testület erről szóló levelére.

MTI