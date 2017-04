Juncker: mindent meg kell tenni a 27-ek egységéért

2017. április 29. 18:14

Az Egyesült Királyság tervezett kilépése után az Európai Unióban maradó tagállamok egységét mutatja, hogy a "huszonhetek" vezetői szombati brüsszeli találkozójukon mindössze négy perc alatt elfogadták a Brexit-tárgyalásokra vonatkozó irányelveiket; ezt az egységet nem lesz könnyű megőrizni, azonban mindent meg kell tenni ennek érdekében - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az ülés után.

A brüsszeli végrehajtó testület vezetője elmondta, hogy az iránymutatások értelmében akkor kezdődhetnek meg a tárgyalások az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kereskedelmi kapcsolatáról, ha a megfelelő ütemben haladnak az egyeztetések a brit kilépéssel (Brexit) kapcsolatos megállapodás főbb kérdéseiről, az állampolgárok jogairól, a brit pénzügyi kötelezettségekről, illetve az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzésről.



"Nem lehet párhuzamos tárgyalásokat folytatni az Egyesült Királysággal: először a rendezett elválás, utána a jövőbeli kapcsolatok" - szögezte le.



Juncker emellett arról számolt be, hogy a bizottság május 3-án közzé fogja tenni a testület részletes tárgyalási irányelveit tartalmazó dokumentumot, amelyet a "huszonhetek" által most elfogadott közös álláspont alapján fognak felvázolni.



A közös sajtótájékoztatón Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is az ülés résztvevőinek egységét méltatta, rámutatva, hogy ez "erős mandátummal" ruházza fel az EU tárgyalódelegációját.



A volt lengyel kormányfő az állampolgárok jogairól szólva kiemelte, nem pusztán az a cél, hogy minél előbb tető alá hozzák a megállapodást, a legfontosabb az egyezség minősége, ugyanis mintegy 4,5 millió ember sorsa függ a tárgyalások eredményétől. Valódi biztosítékokra van szükség, a bizottság ezért már össze is állított egy listát az elengedhetetlen garanciákról - közölte.



"Hamar megegyezésre fogunk jutni, amint a brit kormány megadja a biztosítékokat az állampolgáraink számára" - fogalmazott.



Tusk hozzátette, egyelőre túl korai lenne találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor kezdődhetnek meg a tárgyalások a jövőbeli viszonyról. Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója azonban reményét fejezte ki, hogy erre már ősszel sor kerülhet.



Charles Michel belga kormányfő arra figyelmeztetett, hogy az egyeztetések során a britek minden bizonnyal megpróbálják majd megbontani a "huszonhetek" egységét. "Ebbe a csapdába nem szabad beleesnünk" - mondta, hozzátéve, hogy következményekkel fog járni a kilépés az Egyesült Királyság számára, nem lehetséges költségek nélkül kiválni az EU-ból.



Az Európai Bizottság eközben arról is beszámolt, hogy a találkozó margóján Juncker Andrej Plenkovic horvát és Miro Cerar szlovén miniszterelnökkel tárgyalt, és abban egyeztek meg, hogy amennyiben a horvát-szlovén határon 15 percnél hosszabbra nyúlik a várakozási idő, a jelenlegi szisztematikus helyett célzott ellenőrzésre térnek át azon jogszabály alapján, amelyet a brüsszeli testület erre az esetre készített elő.

MTI