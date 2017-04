NB1 - Nyert a Fradi, kiesett a Gyirmót

2017. április 29. 21:20

Könnyedén győzött a Ferencváros a Mezőkövesd ellen

A címvédő Ferencváros 3-1-re győzött hazai pályán a Mezőkövesd ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában, szombaton.

A Ferencváros azok után tudta otthon tartani mindhárom bajnoki pontot, hogy előző öt hazai bajnokijából csak egyet nyert meg.



A vendég Mezőkövesdnek továbbra sem megy idegenben, a borsodiak tavaly október 15. óta nem nyertek mérkőzést más csapat stadionjában.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 3-1 (3-1)



Groupama Aréna, 5875 néző, v.: Berke

gólszerző: Böde (19., 29.), Gera (23.), illetve Molnár G. (38.)

sárga lap: Gera (55.), Botka (71.), Nalepa (85.), illetve Tóth B. (25.), Vági (58.)



Ferencváros: Holczer - Lovrencsics, Nalepa, Leandro, Sternberg (Cukic, 65.) - Bognár I. (Botka, 65.), Gera, Dilaver - Varga R., Böde, Moutari (Djuricin, 70.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Vági, Hudák, Fótyik, Gohér - Egerszegi, Bacelic-Grgic (Strestík, 73.) - Molnár G., Tóth B. (Baracskai 76.), Sós B. (Hegedűs D., 83.) - Diallo



A Ferencváros nagy intenzitással vetette bele magát a küzdelembe, az első negyedórában Leandro és Moutari lövésénél is nagyot kellett védenie Tomás Tujvelnek. A zöld-fehérek nyomása a 19. percben érett góllá, ekkor Böde Dániel, a 23. percben az előző fordulóban mesterhármast szerző Gera Zoltán, majd a 29.-ben ismét Böde talált be, így fél óra elteltével már három találat volt a hazaiak előnye. A kövesdiek Molnár Gábor 38. percben esett góljával szépítettek.



A második játékrészben mindkét csapat előtt adódtak kisebb-nagyobb gólszerzési lehetőségek, ám újabb gól nem született, így a Ferencváros két pontra megközelítette a tabella harmadik helyén álló Vasast.

Kispesti vereségével kiesett a Gyirmót

A Gyirmót hosszabbításban kapott góllal 1-0-s vereséget szenvedett szombaton a listavezető Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában, így kiesett az élvonalból.

A vendégek immár öt találkozó óta nyeretlenek, hátrányuk pedig 14 pont négy körrel a bajnokság vége előtt a még éppen bennmaradást jelentő 10. helyen álló Diósgyőrrel szemben.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Budapest Honvéd-Gyirmót FC 1-0 (0-0)



Bozsik Stadion, 2000 néző, v.: Szőts

gólszerző: Lanzafame (95.)

sárga lap: Bobál D. (32.), Gazdag (83.), Lanzafame (96.), illetve Radeljic (26.), Bori (41.), Nagy S. (57.), Simon Á. (57.), Simon A. (79.)



Budapest Honvéd: Gróf - Ikenne-King, Bobál D. (Balázs, 76.), Kamber, Baráth - Koszta (Gazdag, 62.), Vasiljevic (Holender, 62.), Nagy G., Zsótér - Lanzafame, Eppel



Gyirmót FC: Nagy S. - Bori, Bojovic, Radeljic, Madarász (Csiki, 74.) - Kiss M., Simon Á. - Vass, Szegi, Simon A. (Máté, 87.) - Novák (Áchim, 60.)



A kiesés elől menekülő Gyirmót meglehetősen bátran, támadó szellemben kezdte a mérkőzést a listavezető Honvéd otthonában, az első húsz percben csak a vendégeknek volt komoly gólhelyzetük. A játékrész második felében viszont már érvényesült a papírforma, a kispestiek futballoztak veszélyesebben, de a góllövőlistát vezető Eppel Márton hiába talált kétszer is a kapuba, egyiket sem adta meg a bíró. Előbb szabálytalanság miatt érvénytelenítették a gólját, majd a büntetőjét újralövette a játékvezető, másodjára viszont hibázott.



A folytatásban nagy fölényben játszott a Honvéd, ám a gyirmótiak kapusa, Nagy Sándor többször is remekül védett. Ahogy telt az idő, úgy kedvetlenedett el a Honvéd, fölénye meddőnek bizonyult, ráadásul egyre többet akadozott a játék a rengeteg szabálytalanság miatt. A hosszabbításban aztán a piros-feketék teljesen beszorították a vendégcsapatot, amelyet előbb a kapufa még megmentett a góltól, de a 95. percben Lanzafame végül megszerezte a három pontot érő gólt a fővárosiaknak.

Újpesten nyert az MTK

Az MTK 2-1-re győzött az Újpest FC vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 29. fordulójában.

A két csapat 214. bajnoki mérkőzésén nyolcvanadszor nyert az MTK, korábban 53 döntetlen és 81 Újpest-siker született.



Az újpestiek hazai pályán továbbra is nyeretlenek idén, vagyis amióta a felújítást követően visszatértek a Szusza Ferenc Stadionba. Az MTK az egész szezont tekintve másodszor győzött vendégként.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Újpest FC-MTK Budapest 1-2 (0-1)



Szusza Ferenc Stadion, 1962 néző, v.: Vad II.

gólszerzők: Bardhi (83., 11-esből), illetve Torghelle (45., 11-esből), Hrepka (90.)

sárga lap: Sankovic (2.), Cseke (44.), Lázok (45.), illetve Baki (30.), Katona (38.), Grgic (64.)



Újpest FC: Banai - Szűcs K., Heris, Kecskés Á., Mohl - Cseke (Kálnoki-Kis, 82.), Sankovic (Windecker, 59.) - Balogh B., Diarra, Bardhi - Lázok (Perovic, a szünetben)



MTK Budapest: Petkovic - Baki, Grgic, Poór, Vadnai - Vass Á., Katona M. - Kolomojec (Korozmán, 67.), Kanta J., Ramos (Hrepka, 87.) - Torghelle (Okuka, 94.)



Az Újpest futballozott némi mezőnyfölényben az első félidőben, több veszélyes helyzetet is kialakított, de vagy a védők, vagy Danijel Petkovic kapus mentett, a szünet előtt pedig a keresztlécről pattant vissza a labda. A 45. percben a másik kapu előtt Lázok János lerántotta Torghelle Sándort, a sértett pedig magabiztosan értékesítette a büntetőt, így a vendégek szereztek vezetést.



A második felvonásban még komolyabb volt a házigazdák fölénye, ezúttal is kidolgoztak számos kecsegtető lehetőséget, de gólt ők is csak tizenegyesből szereztek. Az egyenlítést követően támadóbbá vált az MTK játéka, és a rendes játékidő legvégén a három perccel korábban beállt Hrepka Ádám megszerezte a győztes gólt a vendégeknek. Hrepka sérülés miatt legutóbb tavaly szeptemberben játszott.

Kikapott a Diósgyőrtől a Vasas

A Diósgyőr legyőzte a vendég Vasast a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában, szombaton.

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Diósgyőri VTK-Vasas 2-1 (1-0)



Mezőkövesd, 3656 néző, v.: Kassai

gól: Szarka (6.), Makrai (85.), illetve Burmeister (71.)

sárga lap: Karan (25.), Szarka (34.), Makrai (90+3.), illetve James (32.), Vaskó (41.), Ristevski (57.), Burmeister (77.)

piros lap: Lipták (75., DVTK)



Diósgyőri VTK: Antal - Eperjesi, Lipták, Karan, Tamás - Vela (Tucsa, 87.), Mevoungou, Busai, Ugrai (Fülöp, 74.) - Novothny, Szarka (Makrai, 64.)



Vasas: Nagy G. - Burmeister, Vaskó, Ristevski - Kleisz (Kulcsár, 66.), James, Berecz, Hangya (Gaál, 80.) - Murka, Saglik (Ferenczi, 86.), Remili



A diósgyőri együttes Szarka fejesgóljával korán előnybe került a két együttes 92. egymás elleni találkozóján - ezt megelőzően 51 Vasas-siker mellett 19 döntetlen és 21 diósgyőri győzelem született a párosításban.

A vezetés megnyugtatta a kiesés elől menekülő DVTK-t, a bajnoki címre hajtó angyalföldiek félóra elteltével kezdtek igazán veszélyesen futballozni, ám a szünetig nem tudtak egyenlíteni.



A második félidőben aztán sikerült egyenlítenie a vendégegyüttesnek, a Honvéd elleni győztes találata után Burmeister ezúttal is gólt szerzett. Hamarosan újabb főszerepet vállalt, ezúttal azért, mert ütés miatt Liptákot róla állította ki a mérkőzést vezető Kassai Viktor - a hazaiak csapatkapitánya dühöngve vette tudomásul az ítéletet.

A megfogyatkozott vendéglátók azonban nem adták fel a találkozót, és Makrai szép egyéni megoldásának köszönhetően begyűjtötték a fontos három pontot.

Sorozatban harmadszor kapott ki a Paks

A Haladás két góllal nyert pályaválasztóként a Paks ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában, Sopronban.

A vendégek egymás után harmadszor kaptak ki azután, hogy előzőleg sorozatban kilenc mérkőzésen maradtak veretlenek.

A Haladás az ősszel házigazdaként 3-1-re győzte le a Paksot, majd vendégként 2-1-re kikapott tőle.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Swietelsky Haladás-Paksi FC 2-0 (1-0)



Sopron, 1445 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Jancsó (14.), Iszlai (71.)

sárga lap: Iszlai (37.), Williams (57.), illetve Kulcsár (43.), Gévay (43.)



Swietelsky Haladás: Király - Jagodics, Wils, Devecseri - Kovács (Tóth M., 68.), Iszlai, Jancsó, Bosnjak - Rácz (Mészáros, 69.), Williams, Halmosi (Winkler, 82.)



Paksi FC: Molnár - Kulcsár, Zachán, Gévay, Szabó - Papp - Bartha (Koltai, 75.), Bertus, Szakály, Hajdú (Kecskés, 62.) - Hahn (Haraszti, a szünetben)



A Paks kezdett némileg aktívabban, de szűk negyedóra elteltével egy beívelt szabadrúgást követően mégis a Haladás került előnybe. Ezután egy darabig át is vette az irányítást, a félidő hajrájában azonban többet volt a labda a vendégeknél, akik viszont csak egyszer, a lefújást közvetlenül megelőzően jutottak el helyzetig.



A fordulás után is a Paks próbált aktívabban futballozni az egyenlítés érdekében, de nem jelentett sok veszélyt a szombathelyiek kapujára, az újabb hazai gól után pedig a Haladás kényelmes helyzetbe került, és magabiztosan gyűjtötte be a három pontot.

MTI