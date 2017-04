NB I - A Videoton ötgólos meccsen verte a DVSC-t

2017. április 29. 22:57

A második Videoton szombaton 3-2-es győzelmet aratott Felcsúton a bennmaradásért küzdő Debreceni VSC felett a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában.

A hajdúságiak kudarcukkal visszaestek a 11., kiesést jelentő helyre.



OTP Bank Liga, 29. forduló:

Videoton FC-Debreceni VSC 3-2 (1-1)



Felcsút, 1870 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Mészáros (9., öngól), Scepovic (59.), Hadzic (81.) illetve Könyves (34.), Handzic (83.)

sárga lap: Tőzsér (33.), Brkovic (70.)



Videoton FC: Kovácsik - Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira - Nego, Pátkai, Varga, Hadzic (Maric, 89.) - Lazovic, Scepovic (Géresi, 78.)



Debreceni VSC: Danilovic - Osváth, Mészáros, Brkovic, Ferenczi J. - Filip, Tőzsér - Jovanovic (Feltscher, 67.; Szuk, 85.), Holman, Könyves (Mengolo, 67.) - Handzic



Nagy lendülettel kezdte a találkozót a Videoton, Mészáros öngóljával a vezetést is megszerezte. Később is a hazaiak támadtak, Pátkai révén üres kapus helyzetet is kihagytak. Nem sokkal később büntetett a Debrecen: Könyves lőtt nagy gólt húsz méterről.



A második félidő elején nagy erőket mozgósítottak a székesfehérváriak a vezetés megszerzéséért, Scepovic góljával ismét előnybe kerültek. A folytatásban lüktetőbbé vált a játék, mindkét együttes folyamatosan veszélyeztette a másik kapuját. Hadzic találatával úgy tűnt, eldől a meccs a hazaiak javára, de Handzic szinte azonnal válaszolni tudott. A mérkőzés hajrájában a DVSC mindent megtett az egyenlítésért, de nem sikerült újabb gólt elérnie.

A tabella:

1. Budapest Honvéd 29 16 5 8 42-26 53 pont

2. Videoton FC 29 15 8 6 56-26 53

3. Vasas 29 14 5 10 45-33 47

4. Ferencváros 29 12 9 8 48-39 45

5. Swietelsky Haladás 29 12 6 11 38-38 42

6. Újpest FC 29 9 12 8 45-44 39

7. Paksi FC 29 9 11 9 32-33 38

8. Mezőkövesd Zsóry FC 29 9 8 12 32-44 35

9. MTK Budapest 29 8 11 10 23-30 35

10. Diósgyőri VTK 29 10 4 15 35-52 34

11. Debreceni VSC 29 9 7 13 36-40 34

12. Gyirmót FC 29 4 8 17 17-44 20 - kiesett



A 30. forduló programja:

május 6., szombat:



Videoton FC-Swietelsky Haladás, Felcsút 18.00

Debreceni VSC-Újpest FC 18.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 18.00

Gyirmót FC-Diósgyőri VTK 18.00

Vasas-Paksi FC, Szusza Ferenc Stadion 18.00

MTK Budapest-Ferencváros 20.30

MTI