Leépítéseket jelentett be az Erste

2017. április 29. 23:01

A várhatóan tartósan alacsony kamatkörnyezet és általában a jövedelmezőség javítása érdekében költségcsökkentési programot jelentett be az Erste Bank. Ennek nyomán többek között beolvad a bankba a cégcsoport befektetési üzletága, továbbá a munkahelyek 7–9 százalékát is megszüntetik.

Belátható időn belül nem lehet számítani arra, hogy a kamatmarzsok megemelkedjenek, ezért egy jelentősebb költségcsökkentési programmal igyekszik jobb jövedelmezőséget elérni az Erste Bank – jelentette be pénteken Jelasity Radován, a cég elnök-vezérigazgatója. A tőkepiaci és vagyonkezelési szolgáltatások ellátására a bankon belül hoznak létre egy önálló részleget. A kitűzött cél a 10 százalékos költségcsökkentés 2018-ban. Ennek megfelelően a nagyjából háromezres munkavállalói létszámból 7–9 százalékot leépítenek, ez 250-300 státust jelent.

Jelasity Radován elmondása alapján a bankrendszerben tavaly mutatkozó profitnövekedés megtévesztő, mivel elsősorban a kockázati költségek csökkenésének, vagyis egy egyszeri tételnek volt köszönhető, a rendes üzletmenetből elérhető jövedelmezőség azonban további intézkedéseket követel a piaci szereplőktől. Ezt az Erste versenytársai is felismerték, több hazai banknál jelentős költségcsökkentés volt.

Kérdésünkre Harmati László, a bank lakossági vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy önmagában a program miatt nem lesznek tömeges fiókbezárások. Az Erste negyedévente amúgy is áttekinti, hogy mennyire hatékonyan működik hálózata, ennek megfelelően születnek döntések az átalakításokról, ráadásul a bankcsoport korábban már végrehajtott egy jelentős fiókszámcsökkentést.

Elmondta: 2014 és 2017 között 25 százalékkal mérséklődött a fiókokba betérő ügyfelek száma, mivel átalakulnak a szokások, de a jó banki üzleti modellben továbbra is fontos szerepe marad a személyes kiszolgálásnak. Egyúttal azt is elmondta, hogy a költségcsökkentéssel nem az egyes banki termékek árát akarják mérsékelni, elsődleges stratégia marad, hogy – a lakossági ajánlatba is jobban beépülő befektetési termékekkel – magasabb hozzáadott értéket kínáljanak az ügyfeleknek, ettől remélnek versenyelőnyt.

Harmati László a leépítésekről elmondta: a bank egészét érinti, mindenhol hatékonyságnövelésre törekednek, azonban ez a folyamat kevésbé fogja érinteni az ügyfelekkel közvetlenül foglalkozó üzletrészeit a banknak. Emellett az Erste segítséget is ígért az érintett munkavállalóinak, hogy könnyebben tudjanak új munkát találni. Kérdésünkre Jelasity Radován elmondta: a leépítésekkel járó átalakításokat egyeztették a tulajdonosi körrel, így az egyaránt 15 százalékos tulajdonrésszel bíró magyar állammal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal is.

magyaridok.hu