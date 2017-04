Cser Ágnes: több nyitott kérdés a kollektív szerződésben

2017. április 30. 11:27

Az egészségügyi ágazat kollektív szerződésének két fejezetét írták alá, még több nyitott kérdés van - közölte Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (MSZ-EDDSZ) elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában.

Hozzátette: nem értek véget a sztrájktárgyalások, nem rendezték a gazdasági-műszaki háttérszolgáltatók bérfejlesztését, és több nyitott kérdés is van.



Az egészségügyben dolgozók kollektív szerződését - amelyben eddig a munkaidőt, a pihenőidőt, és a bérfelzárkóztatást érintő fejezeteket írták alá - elsősorban a szakdolgozókra és az orvosokra tárgyalták végig, de a gazdasági-műszaki háttérszolgáltatás területén foglalkoztatottak is bele tartoznak - jelezte. Tavaly megállapodtak a mentősök, védőnők önálló fejezetéről is.



Közölte: folyamatban van az eljárás, hogy a kollektív szerződés hatályát kiterjesszék az egészségügyi ágazat valamennyi - egészben vagy részben - közfinanszírozott munkáltatónál foglalkoztatott közalkalmazottjára, munkavállalójára.

MTI - M1