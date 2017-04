Trump nem ment el a tudósítók gálavacsorájára

2017. április 30. 14:05

Donald Trump elnök nélkül tartották meg szombat este Washingtonban a fehér házi tudósítók rendszeres gálavacsoráját.

Legutóbb 1981-ben Ronald Reagan elnök hagyta ki a tudósítók vacsoráját. Igaz, ő azért, mert pár héttel korábban egy merénylő meg akarta ölni és meg is lőtte az elnököt.

Trump ezzel szemben azért nem ment el a vacsorára, mert úgy véli, a sajtó méltánytalanul bánik vele. A rendezvény időpontjában a pennsylvaniai Harrisburgben tartott nagygyűlésen vett részt, ahol ismét bírálta a médiát, külön kiemelve a The New York Times-t, a CNN-t és az MSNBC-t. ”Nem is lehetnék izgatottabb, mint most, több mint 100 mérföldre onnan” – mondta Trump a nagygyűlésen.

A rendezvényen Trump elnöksége első száz napjáról beszélt, és arról, hogy ő és kormányzata “egyik ígéretet a másik után” váltja be. Ezek között sorolta fel Neil Gorsuch bíró megválasztását a legfelsőbb bíróságba, a Keystone XL és a Dakota kőolajvezetékek megépítésének engedélyezését és a szigorúbb beutazási szabályokat. Ismét megismételte jelmondatát: “Amerika az első helyen”.

Trump úgy vélekedett, a sajtó “egy nagy elégtelent” érdemelne, mert “nem tudósít hűen” első száz napjának teljesítményéről.

Közben a szmokingos vacsorán az újságírók a sajtó szabadságának fontosságát hangsúlyozták. Jeff Mason, a Reuters tudósítója és a washingtoni tudósítók szövetségének vezetője szerint a sajtó hitelének aláásása veszélyt jelent a demokráciára.

“Nem vagyunk ‘fake news’, nem vagyunk bukott sajtóorgánumok, és nem vagyunk az amerikai nép ellensége” – húzta alá Mason Trump korábbi megnyilvánulásaira utalva

A korábbi vacsorákon demokrata és republikánus párti elnökök rendszeresen élcelődtek saját magukon. “De ez nem Donald Trump stílusa” – jegyezte meg Andrea Mitchell, az MSNBC egyik újságírója.

A viccelődés így Hasan Minhajra, a Comedy Central The Daily Show című műsorának humoristájára maradt, aki a szervezők kérése ellenére Trumpon is élcelődött, a rendezvényt pedig a tudósítói gálavacsorák “sorozatfináléjának” nevezte. Mint mondta: mindezzel az alkotmány szólásszabadságot garantáló passzusa előtt tiszteleg.

“Csak Amerikában történhet meg, hogy egy indiai származású, első generációs muszlim amerikai feljön erre a pódiumra, és viccet csinál az elnökből” – hangoztatta Minhaj.

“Nem kerülgethetjük a forró kását, ami nincs is a tányéron” – viccelődött a The Daily Show riportere. “Az országunk vezetője nincs itt. Azért nincs itt, mert Moszkvában él. Nagyon hosszú lenne a repülőút. A másik fickó meg azt hiszem, Pennsylvaniában van, mert nem szereti a tréfát” – köszörülte a nyelvét az elnökön Hasan Minhaj.

hirado.hu - MTI